Evismo anuncia una marcha para el 4 de septiembre en Cochabamba contra las “políticas neoliberales”
Las organizaciones evistas, como las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Trópico, decidieron este domingo realizar una marcha el próximo viernes 4 de septiembre en la ciudad de Cochabamba en repudio a lo que consideran como “políticas económicas neoliberales del Gobierno”, reportó Unitel.
El anunció se realizó tras una reunión con la participación de Evo Morales, las Seis Federaciones del Trópico y organizaciones campesinas aliadas, donde también se declararon en “movilización permanente”.
En su resolución, los evistas condenaron las políticas que consideran “neoliberales, empobrecedores y privatizadoras y el retorno al Estado neocolonial, discriminador y entreguista de nuestros recursos naturales”, reportó Erbol.
También repudiaron la presunta injerencia de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y El Comando Sur en Bolivia.
Rechazaron, asimismo, la eliminación del Ministerio de Planificación por considerarlo un acto de injerencia e imposición extranjera.
El dirigente Rolando Choque señaló que las movilizaciones podrían realizarse pese al Estado de excepción y responsabilizó al Gobierno ante una eventual escalada de conflictos por el combustible.
Entre sus demandas también está abrogar el Decreto Supremo 5676, del ajuste del precio de Diesel y otras normas que afectan la economía popular.
Los evistas pidieron tapiñen órdenes de arraigo para el presidente Rodrigo Paz, su familia y gabinete ministerial, ante lo que denominaron “escandalosos hechos de corrupción”.