Evismo anuncia una marcha para el 4 de septiembre en Cochabamba contra las “políticas neoliberales”

País
AGENCIAS
Publicado el 30/08/2026 a las 16h53
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Las organizaciones evistas, como las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Trópico, decidieron este domingo realizar una marcha el próximo viernes 4 de septiembre en la ciudad de Cochabamba en repudio a lo que consideran como “políticas económicas neoliberales del Gobierno”, reportó Unitel.

El anunció se realizó tras una reunión con la participación de Evo Morales, las Seis Federaciones del Trópico y organizaciones campesinas aliadas, donde también se declararon en “movilización permanente”.

En su resolución, los evistas condenaron las políticas que consideran “neoliberales, empobrecedores y privatizadoras y el retorno al Estado neocolonial, discriminador y entreguista de nuestros recursos naturales”, reportó Erbol.

También repudiaron la presunta injerencia de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y El Comando Sur en Bolivia.

Rechazaron, asimismo, la eliminación del Ministerio de Planificación por considerarlo un acto de injerencia e imposición extranjera.

El dirigente Rolando Choque señaló que las movilizaciones podrían realizarse pese al Estado de excepción y responsabilizó al Gobierno ante una eventual escalada de conflictos por el combustible.

Entre sus demandas también está abrogar el Decreto Supremo 5676, del ajuste del precio de Diesel y otras normas que afectan la economía popular.

Los evistas pidieron tapiñen órdenes de arraigo para el presidente Rodrigo Paz, su familia y gabinete ministerial, ante lo que denominaron “escandalosos hechos de corrupción”.

 

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