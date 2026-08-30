Levantan el bloqueo en Puente San Pablo, en la ruta Beni-Santa Cruz, por 72 horas

El bloqueo instalado por productores de la provincia Marbán en el Puente San Pablo fue levantado después de una mesa de diálogo encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, autoridades departamentales de Beni y representantes del sector agropecuario, quienes alcanzaron un acuerdo provisional de 72 horas para garantizar el abastecimiento de diésel destinado a las labores de cosecha y restablecer la circulación por la ruta que conecta Beni con Santa Cruz.

El entendimiento, alcanzado la madrugada del domingo, tendrá inicialmente vigencia hasta el próximo viernes, periodo en el que deberán avanzar los compromisos asumidos para atender la demanda de combustible de los productores. Con el levantamiento de la medida, la carretera queda nuevamente habilitada para el tránsito de vehículos entre ambos departamentos, según un reporte del Ministerio de Defensa.

El conflicto se inició el miércoles 26 de agosto, cuando productores de Marbán instalaron un bloqueo en inmediaciones del Puente San Pablo en rechazo al Decreto Supremo 5676 y a las dificultades para acceder al diésel. La protesta interrumpió una de las principales conexiones terrestres entre Beni y Santa Cruz y generó vehículos varados y restricciones para el transporte de pasajeros.

La demanda de los productores estaba vinculada principalmente con el combustible necesario para las actividades productivas. El presidente de los arroceros de Marbán, Jhonathan Zárate, había señalado que el sector enfrentaba dificultades para acceder al diésel incluso para realizar la cosecha y advertido que un incremento del costo del carburante tendría impacto sobre el alquiler de maquinaria, los insumos y el transporte.

El Gobierno había intentado inicialmente resolver el conflicto mediante una comisión de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre las alternativas planteadas estuvo incrementar el límite de compra de diésel para pequeños productores, que se encontraba en torno a los 120 litros, hasta un rango de entre 5.000 y 6.000 litros, además del traslado de una cisterna móvil a San Pablo. Ese primer acercamiento no permitió cerrar un acuerdo.

La situación escaló el jueves, cuando un operativo policial y militar despejó temporalmente la carretera. El procedimiento derivó en enfrentamientos, con reporte de heridos y personas arrestadas, y la protesta fue reinstalada posteriormente por los movilizados.

Ese antecedente llevó al Gobierno a combinar el cumplimiento del estado de excepción con una nueva apuesta por el diálogo. El ministro Justiniano y el gobernador de Beni, Jesús Egüez, se trasladaron el sábado hasta el punto de bloqueo para instalar directamente la mesa de negociación con los productores. Justiniano había sostenido que el objetivo era encontrar una salida que permitiera recuperar la normalidad en la región, mientras se atendían las demandas productivas.

Antes de la reunión que permitió el acuerdo, Egüez informó que ya habían sido entregados 30.000 litros de diésel comprometidos y que el cronograma de abastecimiento avanzaba. Ese cumplimiento formó parte de las señales que permitieron reabrir la negociación con los productores.

El acuerdo alcanzado ahora establece como prioridad inmediata asegurar el combustible requerido para las labores de cosecha y recuperar la libre circulación.