Monseñor Leigue: “Estamos esperando que las autoridades nos digan qué está pasando y que sean sinceras con el pueblo boliviano”

El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, emitió una reflexión dirigida a las autoridades, periodistas y familias bolivianas sobre la situación que atraviesa el país durante la homilía de este domingo.

La autoridad religiosa pidió a las autoridades informar de forma clara y que “sean sinceras con el pueblo boliviano” sobre los distintos temas coyunturales del país.

“Estamos esperando de las autoridades que nos digan qué es lo que está pasando, que sean sinceras con el pueblo boliviano, que espera. Que no continuemos con esa tensión sobre qué pasará mañana y cuál será el destino de nuestro país”, sostuvo.

En torno al trabajo de los periodistas, el monseñor pidió al gremio buscar noticias que sean de interés para la sociedad y que ayuden a encontrar la verdad de la información, sin dejarse llevar únicamente por declaraciones.

“Los medios de comunicación busquen la verdad, no dejarse llevar por los dichos, no nos dan fundamento de la noticia. Los periodistas deberían calmarse y buscar noticias que de verdad nos ayuden, en vez de sacarse fotitos con algunas personas. En vez de hacer eso, deberían buscar la verdad y no dejarse llevar por personas que dicen, sino por fundamentos”, explicó.

“El tema del combustible, en medio de este ambiente hay la pérdida de trabajo de algunos, la pérdida de comercio. Es una situación difícil y, en medio de esto, se dicen varias cosas. ¿Y cuál será la verdad? Esto nos tiene tensos a todos y estamos esperando la verdad”, señaló.