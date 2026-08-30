El TSE iniciará en Cochabamba el proceso de reforma electoral este 2 de septiembre

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, anunció que el 2 de septiembre en Cochabamba iniciará formalmente y de manera institucional el proceso de reforma electoral.

“Tenemos un compromiso con Bolivia: mejorar nuestras leyes electorales, fortalecer la democracia y garantizar procesos electorales cada vez más transparentes, eficientes y confiables”, afirmó la autoridad mediante un posteo en sus redes sociales este domingo.

Ávila detalló que el encuentro se realizará este miércoles, con la presencia del TSE y los tribunales electorales de los nueve departamentos en la ciudad de Cochabamba, en el marco del Encuentro Rumbo a la Reforma Electoral.

El objetivo de la reunión es concretar propuestas jurídicamente viables orientadas al fortalecimiento de la democracia, la transparencia, la representación política, la garantía de los derechos políticos y la eficiencia e independencia institucional del Órgano Electoral Plurinacional.

“Esta reforma debe efectuarse con responsabilidad, diálogo plural y visión de futuro, pensando en las próximas generaciones y en la consolidación de una institucionalidad electoral sólida e independiente”, señaló el presidente del TSE.

Además, adelantó que en las siguientes semanas se ampliará el diálogo con organizaciones políticas, periodistas, pueblos indígena originario campesinos y organizaciones de la sociedad civil.