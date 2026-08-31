Cívicos cruceños definirán medidas por la crisis por diésel y CAO pide anular decreto

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó ayer que al haberse agotado la vía de exigir soluciones al Gobierno nacional por la crisis del diésel este lunes se definirán nuevas medidas para buscar una solución frente a la falta de respuestas del Ejecutivo, reportó Unitel.

En esa línea, el cívico anticipó que existe una alta probabilidad de proponer la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para asumir decisiones ante el desabastecimiento de combustible

“Agotamos la vía de exigir soluciones al Gobierno”, señaló Zambrana, en referencia a la crisis que desde hace meses mantiene filas extensas en los surtidores del país. Señaló que está claro que el Gobierno no puede solucionar la crisis.

El anuncio del Comité pro Santa Cruz se da en paralelo al plazo que el sector agropecuario otorgó al Gobierno, que vence este domingo 30 de agosto.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) insiste en la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece el precio diferenciado del diésel. Su presidente, Klaus Frerking, advirtió que, si no hay respuesta, solicitarán al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.

“No podemos vivir en las colas de los surtidores, no podemos vivir con escasez de diésel. Ya llegó la hora de tomar decisiones”, afirmó Frerking.

El dirigente agropecuario informó que la reunión con el directorio del Comité cívico está prevista para este lunes a las 9:00 en la sede de la institución, para solicitar formalmente la convocatoria a la asamblea.

Cañeros

En el Norte Integrado de Santa Cruz, donde tractores, cosechadoras y maquinaria deberían estar trabajando desde las primeras horas del día, cientos de máquinas permanecen detenidas, según lo reflejado por los propios productores, según Unitel.

La falta de diésel impide avanzar con la cosecha y comienza a poner en riesgo no solo la producción, sino también los ingresos de quienes dependen de ella.

En el municipio de Mineros, la caña está cortada y lista para ser procesada, pero permanece en los campos desde hace varias semanas, mientras la maquinaria que debería trasladarla no puede moverse.

Cada día de espera significa también una pérdida para los productores, porque la caña pierde calidad y, con ella, el rendimiento que reciben de los ingenios, de acuerdo con William Antezana, productor cañero.