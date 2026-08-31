Diputada Diana Romero denuncia difamación y rechaza “política barata”

La diputada del PDC y esposa del vicepresidente Edmand Lara, Diana Romero, anunció este lunes que presentará una denuncia por difamación por las declaraciones por un presunto incidente particular cuando iba a borde de un vehículo como pasajera y que afecta su imagen y honra como mujer, esposa y madre.

La Legisladora nacional emitió un comunicado en redes sociales en el que asegura que defenderá y rechazó la forma de hacer “política barata”.

A continuación, su pronunciamiento:

“Me duele en el alma ver cómo por hacer política barata se prestan para destruir la honra de una mujer.

Lo que denuncia Amílcar Barral es mentira. El hecho ocurrió hace meses. Yo regresaba de un acontecimiento social. No era las 3 de la madrugada. Yo no manejaba el vehículo y no habíamos consumido bebidas alcohólicas. No era un vehículo oficial.

Si Barral asegura tener la verdad, entonces que la muestre. Que presente el informe de alcoholemia. Que muestre el parte policial. Que muestre las pruebas.

Y pregunto ¿desde cuándo ser pasajero de un vehículo es un delito? Porque hablar es fácil. Lo difícil es sostener la mentira cuando te piden evidencia.

No voy a permitir que alguien tan inmoral como Barral, use el nombre de Diana Romero Saavedra, para hacer un show mediático y tapar sus propias vergüenzas.

No me va a intimidar. No nos va a intimidar.

Además, pido a los medios de comunicación informar con la responsabilidad que merece este caso y no dejarse llevar por las mentiras de una persona que no tiene la suficiente credibilidad, como se ha demostrado en el tiempo.

Yo lo voy a hacer asistir a las instancias correspondientes.

Vamos a dar la cara, como siempre lo hice.

Y también voy a exigir que se responda por difamación, porque el acoso político tiene cárcel y ensuciar a una mujer y a una familia también tiene consecuencias legales.

Y no voy a quedarme callada mientras intentan manchar con mentiras a mí y a mi familia. Aquí, estoy de pie. Con la verdad por delante".