Ministro Oviedo confirma la renuncia de Sokol y anuncia posesión de nuevo comandante de la Policía para el mediodía

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Publicado el 31/08/2026 a las 10h38
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la renuncia del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, y anunció que al mediodía de este lunes se nombrará a un nuevo jefe policial en el cargo.

"Él presentó su renuncia. El Presidente del Estado Boliviano me ha dicho que se le acepta y que se nombra a un nuevo comandante general", afirmó en contacto con la prensa.

La autoridad precisó que en la nota presentada por Sokol, este afirma que concluyó una etapa: "Ha cumplido un ciclo y ha cumplido de manera brillante, honesta y de institucionalización de la Policía, se va a abrir un nuevo ciclo, esto es normal en todas las instituciones", aseguró Oviedo, reportó Bolivia Tv.

Agregó que al mediodía de esta jornada se realizará el acto de posesión de la nueva autoridad policial que será parte del alto mando policial.

El 28 de noviembre del pasado año, Sokol fue posesionado como comandante general de la Policía Boliviana. En ese entonces, el jefe policial asumió el mando con el compromiso de fortalecer la institucionalidad policial, luchar contra la corrupción y profundizar las tareas de seguridad ciudadana en todo el país.

 

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