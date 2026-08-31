Paz propone realizar reformas parciales a la Constitución

País
ERBOL y LOS TIEMPOS
Publicado el 31/08/2026 a las 22h20
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El presidente Rodrigo Paz manifestó este lunes, en Santa Cruz de la Sierra, su apertura para realizar modificaciones “claves” en la Constitución Política del Estado, de manera rápida con dos tercios de la Asamblea Legislativa y reconoció que una gran reforma requeriría un proceso más largo.

El primer mandatario se pronunció en referencia a la propuesta de reforma constitucional que presentó el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien abogó por modificar la Constitución principalmente para quitar el candado a las inversiones.

Paz planteó “reformas constitucionales, pero claves”.

“Dos, tres, cuatro reformas, ahora (…)  teniendo dos tercios en el Parlamento se puede hacer eso rapidito”, dijo, y agregó que “cuando haya que hacer las grandes reformas, eso ya son procesos más largos”.

Según la Carta Magna, las reformas parciales se pueden hacer mediante ley aprobada por dos tercios, y referendo aprobatorio, mientras que reformas de fondo requieren de una asamblea constituyente.

 

Leyes para obras

En otro planteamiento a la Asamblea Legislativa, el presidente pidió aprobar las leyes que permitirán realizar obras.

“Si no quieren estar a favor del presidente, no tengo ningún problema, pero aprueben las leyes que el día de mañana llevarán obras a su pueblo, a sus regiones”, dijo durante el acto realizado en Santa Cruz.

El presidente rechazó la actitud de parlamentarios que se niegan a aprobar leyes que permitirán financiamiento para la protección social y respaldar el sistema financiero, generado estabilidad para el dólar.

En ese marco, hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes para “hacer una sola fuerza” y que las brigadas parlamentarias puedan aprobar esas leyes en beneficio de las regiones.

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