La Policía Boliviana tendrá nuevo Comandante General en las próximas horas

En las próximas horas, el gobierno procederá a la renovación del Alto Mando Policial, incluyendo a su Comandante, el general Mirko Sokol, quien llegó a la cima de la institución verde olivo con la promesa de luchar contra la corrupción.

La remoción de las autoridades se concretraría en las próximas horas. Las fuentes consultadas por el periódico digital Urgente.bo evitaron precisar si Sokol renunció al cargo de Comanante General de la Policía, como informaron algunos medios la mañana de este lunes.

Sokol fue el blanco de los cuestionmientos de sectores políticos, en particular del vicepresidente del Estado, Edmand Lara.

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