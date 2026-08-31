El presidente posesiona al nuevo Alto Mando policial

El coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi reemplazó este lunes al general Mirko Sokol Saravia y asumió como comandante general interino de la Policía Boliviana, tras la renuncia de su antecesor.

“Al nuevo comandante general y al alto mando que hoy asume esta responsabilidad les pido que conduzcan la institución pensando siempre en ese ciudadano y pensando siempre en Bolivia”, afirmó el presidente Rodrigo Paz durante el acto de posesión.

Paz exigió al nuevo mando policial “trabajo, integridad y resultados”, además de una lucha frontal contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el narcoterrorismo, el contrabando y la corrupción.

Agradecimientos

El primer mandatario también destacó la gestión de Sokol y agradeció sus servicios al país. Resaltó su coordinación con las Fuerzas Armadas durante los 53 días de bloqueo y afirmó que ejerció la autoridad con responsabilidad, honestidad y apego a la institución.

Más temprano, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Sokol renunció porque consideró que había cumplido un ciclo. Calificó su gestión como “brillante, honesta y de institucionalización de la Policía”.

Institucionalidad

Álvarez afirmó que su designación respeta la institucionalidad, antigüedad y meritocracia policial. También anunció nuevos mecanismos de control y una lucha frontal contra el crimen organizado, además de fortalecer la prevención y la seguridad ciudadana.

Junto a Álvarez fueron posesionados de manera interina el coronel Roger Roca Saavedra, como subcomandante general y jefe de Estado Mayor, y el coronel Franz William Cabrera Quispe, como inspector general de la Policía.