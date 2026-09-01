Desde Libre afirman que Tuto asistirá a convocatorias de Paz sobre reforma a la CPE

Desde la Alianza Libre afirman que el expresidente Jorge Tuto Quiroga está presto para asistir a las reuniones a las que sea convocado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, acerca de reformas a la Constitución Política del Estado (CPE).

“Desde Libre, a la cabeza de Tuto, siempre hemos sido muy respetuosos con la institucionalidad, el orden democrático, y si el Presidente llega a convocar a nuestro líder, él llegará a asistir con todo gusto”, indicó la diputada de Libre Sofía Rocha.

En pasadas horas, Paz expresó su predisposición para reunirse con Tuto y el líder de UN, Samuel Doria Medina con el fin de abordar las reformas en la Constitución y leyes estructurales.

Para Rocha, Paz empieza a poner en orden sus ideas, y entendió que no solo tiene que hablar con los legisladores de forma individual o con las bancadas, sino con los líderes políticos.

“Libre siempre está dispuesto a abrir sus puertas al Gobierno y a enseñarle a gobernar”, agregó la legisladora. En paralelo, Tuto Quiroga convocó a una conferencia de prensa para el mediodía de este martes.