Senamhi advierte un "súper niño muy fuerte" para este trimestre con un aumento de calor de 1,8 en La Paz

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Publicado el 01/09/2026 a las 13h37
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El director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Kevin Campos, informó este martes que Bolivia atraviesa la etapa del "super niño muy fuerte", que provocó una "anomalía térmica" de más de 1,8 grados de calentamiento en La Paz, desde marzo hasta septiembre.

"En la actualidad para Bolivia y en el departamento de La Paz tenemos una anomalía térmica de ya más 1.8 grados de calentamiento anormal de lo habitual en la región", dijo Campos, en el foro organizado por el Banco de Crédito, con el fin de conocer las implicaciones del cambio climático y del fenómeno de El Niño en el país,

Asimismo, señaló que el fenómeno del súper niño tiene cuatro etapas: débil, moderado, fuerte y muy fuerte. En ese sentido, indicó que entre septiembre de 2026 y enero de 2027 concentra las mayores probabilidades de que el súper niño alcance su nivel muy fuerte.

Para el trimestre septiembre - octubre - noviembre, la probabilidad de un súper niño muy fuerte llega al 95%. Para octubre - noviembre - diciembre, el porcentaje aumenta hasta 97%, mientras que para noviembre - diciembre - enero será en 92%.

Posteriormente, la probabilidad comienza a disminuir. En enero - febrero - marzo, la posibilidad de un Niño muy fuerte se reduce hasta aproximadamente 35%, mientras encabezarán los niveles de Niño fuerte, moderado y débil.

Temperatura en La Paz

Campos explicó que en La Paz habrá un incremento de temperaturas, principalmente en las regiones de Valles, Yungas y Altiplano. Senamhi prevé que para septiembre las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal principalmente en el centro y sudoeste del departamento.

Ante esta situación, el director de esta institución explicó que la elevación de temperatura afectará a la producción y a la crianza del ganado camélido de La Paz y agregó que para octubre el calor se extendería a una mayor parte del departamento, con una incidencia importante en Valles y Altiplano. Mientras que la Amazonía también presentaría un incremento de las temperaturas.

 

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