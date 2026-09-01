Sismo de 3,2 sacude la provincia Ichilo de Santa Cruz la madrugada de este martes

Un movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este martes en la provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz el cual tuvo una magnitud de 3,2.

Según los datos del Observatorio San Calixto, el sismo se suscitó a las 03:29:30 (hora local) a una profundidad de 16,4 kilómetros, sin embargo, no dejó ninguna afectación o daño en la zona.

"Debido a la profundidad < 70 km (sismo cortical) es probable que sea sentido y cause daños en regiones aledañas al epicentro", detallan desde la página oficial.

El boletín del Observatorio detalla que el evento se registró a 19 kilómetros NE de Yapacani, a 25 km SW de Santa Rosa del Sara y a 41 km WNW de Portachuelo.

Asimismo, otro movimiento sísmico se suscitó esta misma jornada, pero en el departamento de Potosí, en la provincia Nor Lípez, el cual tuvo una magnitud de 3,4.

Pese a que ese sismo fue de mayor magnitud, tampoco se registraron daños o afectaciones en edificios o en la población.