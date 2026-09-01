Zamora anuncia trabajo con sectores sobre el decreto del diésel

El Decreto Supremo 5676 que fija el precio del litro de diésel en 18 bolivianos para quienes compran más 120 litros por mes será considerado con todos los involucrados en el tema, informó este martes el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

“Y para no tener problemas con sectores sociales y otros, tenemos que sentarnos entre todos a tomar decisiones en conjunto, porque esta no es una decisión solo del Gobierno, es una decisión en conjunto y es una decisión con conciencia, diciendo la verdad a la gente”, indicó.

Zamora consideró importante que la población conozca la realidad boliviana sobre este tema y decida si es conveniente que los recursos sigan destinados a la subvención o sean utilizados en proyectos en favor de la sociedad. No descartó modificaciones o mejoras a la norma en cuestión, como resultado del diálogo en mesas técnicas.

“¿Qué hacemos como país, la platita a dónde se va, a la subvención o queremos que la platita se vaya a obras? Yo, por mí, yo quiero que la platita se vaya a carreteras, a hospitales, a colegios, a servicios básicos”, refirió, al señalar que esta es una decisión importante que se debe tomar.

El ministro dijo que otro tema central que la población debe conocer es el “cáncer” instaurado en la instancia estatal que tiene a su cargo la comercialización de los combustibles, YPFB.

“Tenemos que entrar a sacar este cáncer que es la comercialización de los combustibles. Cuando saquemos este cáncer que es la comercialización de los combustibles, todo va a funcionar de mejor manera. ¿Qué queremos los bolivianos? Que haya el combustible y que tengamos los proyectos, y que el Gobierno no esté gastando dinero donde no tiene que gastar”, puntualizó.

Finalmente, la autoridad reiteró que el Gobierno seguirá apostando por el diálogo para escuchar las demandas de los diferentes sectores y llegar a acuerdos.