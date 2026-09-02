Al menos 4 sectores alistan marchas y bloqueos hoy y mañana contra D.S. 5676

País
Redacción Central
Publicado el 02/09/2026 a las 9h11
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El rechazo al Decreto Supremo 5676, que elevó el precio del diésel a Bs 18 para grandes consumidores, continúa generando protestas.

Cuatro sectores anunciaron bloqueos desde hoy  en el departamento de Santa Cruz y, para el viernes, el evismo alista una marcha en Cochabamba, mientras otros sectores amenazan con “volver a las calles” si no se resuelve el conflicto por el precio del combustible.

Organizaciones sociales y el alcalde de San Julián anunciaron hace días que este miércoles realizarán un bloqueo de carreteras de 24 horas. “Hemos tomado determinación, inicia bloqueo de este miércoles, todo por el decreto 5676”, dijo Carlos Vaca, alcalde de San Julián, según reporte de Urgente.bo

Esta decisión fue anunciada tras un ampliado que sostuvieron sectores sociales de ese municipio cruceño, quienes expresaron que existen afectaciones a los sectores productores por falta de diésel. Este sector pide la abrogación del Decreto 5676. “Será un bloqueo relámpago”, dijo una de los representantes de estos sectores sociales.

Paralelamente, ayer  la Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios “Cuatro Cañadas” instruyó a sus seis centrales y 36 comunidades afiliadas a bloquear y cerrar temporalmente las carreteras durante 24 horas, desde las 00:00. Sin dar a conocer los puntos de bloqueo, este sector resaltó que la medida debería realizarse de manera pacífica.

“La medida deberá desarrollarse de manera organizada, pacífica y responsable, resguardando la integridad de las personas y evitando cualquier hecho de violencia o confrontación.

La Federación de Campesimnos del municipio de Yapacaní , también anunció que bloqueará la carretera este miércoles.

Evistas

Por su parte, el evismo también anunció una marcha en la ciudad de Cochabamba. Esta protesta se realizará este viernes 4 de septiembre. Su determinación se tomó tras una reunión en el trópico de Cochabamba, con la presencia de Evo Morales.

Este sector pide abrogar el Decreto Supremo 5676. Además, se declaró en “estado de movilización permanente por políticas económicas neoliberales del Gobierno”, dijo uno de sus dirigentes. Estas protestas se realizan en medio del estado de excepción en el país.

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