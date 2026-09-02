Alarcón y Ávila presentan proyecto de reforma parcial de la CPE

El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), y el diputado Carlos Alarcón, de la Alianza Unidad, presentaron a la Cámara Alta un proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) que introduce modificaciones sustanciales en el régimen de inversiones, propiedad estatal y resolución de controversias internacionales.

La propuesta introduce también la posibilidad de aplicar un procedimiento novedoso para las reformas parciales de la CPE.

La propuesta plantea la incorporación de un nuevo artículo, que vendría a ser el número 412, compuesto por dos parágrafos. El primero establece la prohibición expresa de “todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión de inversiones nacionales y extranjeras”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo económico vigente.

En el segundo parágrafo abre la posibilidad de resolución de las controversias entre el Estado e inversionistas en la jurisdicción estatal boliviana o instancias de arbitraje nacional e internacional.

Desconstitucionalizaciones

El proyecto también propone desconstitucionalizar 30 artículos de la CPE, que se refieren a temas como la elección de altos magistrados o el régimen de inversiones y recursos naturales, con la finalidad de que puedan ser regulados por ley en el plazo de un año.

Los artículos que se proponen desconstitucionalizar son los siguientes: 182; 183; 185; 187; 188; 194; 198; 199; 200; 201; 203; 227; 228; 310; 319; 320; 351; 352; 355; 356; 357; 358; 359; 361; 362; 363; 367; 370; 373; 378.

La desconstitucionalización de contenidos de la CPE es “una de las técnicas de la reforma parcial” y consiste en cambiar “el rango de artículos específicos del texto constitucional” que así podrían “modificados o derogados por leyes cualificadas de la (…) Asamblea Legislativa” explica el constitucionalista William Herrera Áñez, en un artículo de opinión publicado en el diario cruceño El Deber, donde cita a uno de los autores de la propuesta de reforma parcial.

Por último, la iniciativa sugiere derogar tres textos de la Carta Magna: el que tipifica como traición a la patria violar el régimen constitucional de recursos naturales; el que obliga a las inversiones extranjeras a sujetarse a leyes bolivianas; y el que prohíbe el arbitraje internacional.

El proceso de la reforma

El documento, firmado por Alarcón y Ávila, explica que –como lo prescribe la normativa correspondiente– deben desarrollarse tres fases de la reforma parcial de la Constitución.

La primera fase consiste en el tratamiento del texto del proyecto en ambas cámaras, Senadores y Diputados, por separado, para pronunciarse sobre el contenido de la reforma.

La segunda fase sería la sanción del texto de la reforma en el pleno de la Asamblea, con dos tercios de votos.

La tercera fase consiste en someter la reforma al voto popular mediante referendo.