Asamblea convoca para este jueves a nueva interpelación contra el ministro Oviedo

Edmand Lara, vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a sesión del pleno este jueves para la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por “acciones realizadas para reestablecer el orden público en territorio nacional”.

“El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, convoca a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la instalación de la Décima Sexta Sesión (…) Interpelación al Ministro de Gobierno con relación a las políticas públicas respecto a las acciones realizadas para reestablecer el orden público en territorio nacional”, dice el comunicado.

Esta interpelación se realizará este jueves desde las 10:00 y fue interpuesta por los diputados de Libre, Lissa Claros y Rafael López.

Esta es la segunda interpelación en menos de dos semanas para Oviedo. Anteriormente, el ministro de Estado fue interpelado por el “caso maderas”, del cual logró salir sin censura.