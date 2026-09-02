Libre y Unidad lanzan señales para trabajar en un acuerdo político con el Gobierno

Luego de que el presidente Rodrigo Paz planteara trabajar con líderes políticos, desde Libre y Unidad lanzaron señales para trabajar en un acuerdo político con el Gobierno desde la Asamblea Legislativa.

Libre y Unidad plantean la necesidad de un pacto o acuerdo social que permita lograr la aprobación de leyes estratégicas y también una reforma constitucional.

“Se necesitan un acuerdo político y gobernabilidad. Y la gobernabilidad se hace en la Asamblea para tener el apoyo. Se debe tener la misma visión del país y mejorar las condiciones económicas y sociales del país”, dijo José Luis Porcel, diputado de Libre, a Urgente.bo.

Hace días, Paz planteó buscar establecer diálogos y acuerdos con líderes políticos de la oposición para conseguir los dos tercios de votos en la Asamblea e impulsar leyes estratégicas e incluso reformas constitucionales.

“Tenemos que ver la forma de sacar adelante proyectos estructurales para darle una nueva cara al país y atraer inversión extranjera que la necesitamos con suma urgencia. No es fácil, pero tenemos que trabajar en eso y lograr una salida”, resaltó Porcel.

Por su lado, Rafael López, también diputado de Libre, habló de hacer un pacto político y social. “Es importante la participación de las fuerzas políticas, de los líderes políticos. Esto requiere de un pacto social y político. Es por ello que en esta reunión pronto se puede entablar para que podamos empezar a reformar la Constitución en el 2027”.

Este martes, Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, afirmó que está dispuesto a reunirse con “todos” para hablar sobre su propuesta de reforma parcial de la Constitución, pero pidió que no sea un “show”.

Desde Unidad, ven con buenos ojos también que se haga un acuerdo político. “Se lo necesita (un (acuerdo político) porque lo que se está queriendo generar es los cambios estructurales a través del poder Legislativo y para eso necesitamos el apoyo político de las bancadas en su representación”, resaltó César Mentasti, senador de Unidad.

Mentasti sumó que este acuerdo debe darse no solo con líderes políticos nacionales, sino también con líderes regionales y sectores sociales.

“El Presidente tiene que viabilizar los acuerdos políticos y también con las regiones; por supuesto también llamar a las organizaciones sociales para tener un magno acuerdo”, resaltó el legislador quien indicó que este debe darse de inmediato.