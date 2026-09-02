Ministro de Defensa expresa su apoyo a que se extienda el estado de excepción: "Ha dado tranquilidad"

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, expresó su apoyo a que se extienda el estado de excepción en el país ya que, aseguró, la medida ha dado "tranquilidad" a la población.

En conferencia de prensa, Justiniano señaló que el Gobierno recopila y está al tanto del anuncio de distintos sectores sociales que anunciaron que retomarán sus medidas de presión, entre ellas bloqueos, cuando se levante el estado de excepción.

En ese sentido, Justiniano aseveró que no se ha atacado las causas que pueden generar "una inestabilidad en el país" y tampoco hay medidas judiciales que impidan que personas ya detenidas vuelvan a asumir medidas radicales en el país. Por eso, señaló, el país debería seguir "en una situación de estado de excepción".

"Ha generado una tranquilidad en la población. La persuasión que dan las Fuerzas Armadas con el patrullaje en las rutas críticas del país ha sido algo bien visto por la población", afirmó.

Señaló que es un tema que "vamos a evaluar como Gobierno" y aunque anticipó que hasta ahora no hay una "última palabra".

"Hay una tendencia, de legisladores, personas del área de seguridad que para mantener el estado de seguridad corresponde mantener el estado de excepción", añadió.

El estado de excepción, dictado en junio de este año tras los bloqueos de más de 50 días, tiene una vigencia hasta el 18 de septiembre. Sin embargo, aún puede ampliarse con apoyo de dos tercios de la Asamblea.