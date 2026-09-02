Paz autoriza transferir más de Bs 1 millón a Vicepresidencia para el pago al personal

El Gobierno nacional publicó el Decreto Supremo 5696 con el que autoriza al Ministerio de la Presidencia transferir poco más de 1 millón de bolivianos a la Vicepresidencia para el pago a personal de esa institución del Estado representada por Edmand Lara.

“Se autoriza al Ministerio de la Presidencia efectuar la transferencia de recursos a favor de la Vicepresidencia del Estado, de hasta Bs 1.123.000 para el pago de obligaciones de su personal”, señala una parte de este decreto.

Además, la norma autoriza al Ministerio de Economía efectuar las modificaciones presupuestarias emergentes, para lo cual Ministerio de la Presidencia deberá remitir la documentación.

Cabe recordar que el 20 de febrero de este 2026, Rodrigo Paz reestructuró la Vicepresidencia para que todas sus Unidades pasen a depender del Ministerio de la Presidencia ya sea de forma directa o administrativa.

El decreto también establece que el personal de la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo sea asignado por la Presidencia.

De esta manera, la Vicepresidencia queda únicamente con funciones legislativas. Cabe recordar que Lara ha realizado diferentes denuncias cuestionando al Gobierno sobre decisiones políticas y económicas que ha tomado.