Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida

El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas, mientras que en Yapacaní la medida de presión continúa en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.

En San Julián, el bloqueo fue levantado cerca de la medianoche. Los dirigentes señalaron que se trata de un cuarto intermedio debido a que los productores se encuentran en plena temporada de cosecha, aunque advirtieron que retomarán medidas de presión si el Gobierno no atiende sus demandas.

En Cuatro Cañadas, el bloqueo fue levantado la madrugada de este jueves, después de casi cuatro horas de diálogo entre productores y autoridades. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó al municipio acompañado por técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para explicar los alcances del Decreto Supremo 5698, que amplía hasta 2.500 litros mensuales de diésel para pequeños productores a precio subvencionado.

Como parte del acuerdo, el Gobierno se comprometió a incrementar el abastecimiento de diésel para Cuatro Cañadas de aproximadamente 300.000 a 405.000 litros, con la posibilidad de ampliar este volumen según la demanda.

Mientras tanto, el bloqueo continúa en el puente Yapacaní, donde sectores movilizados mantendrán bloqueada la carretera Cochabamba–Santa Cruz por 48 horas. “Hemos pedido la abrogación del decreto 5676, más bien hicieron otro decreto que nosotros no hemos pedido”, manifestó una dirigente.