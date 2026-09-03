La ALP no alcanza el quórum en Senadores y Lara suspende la interpelación al Ministro de Gobierno

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Publicado el 03/09/2026 a las 11h13
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El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, anunció la suspensión de la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al no haber alcanzado el quórum necesario para llevar adelante la sesión.

Tras la verificación correspondiente, se comprobó que sí existía el quórum correspondiente en la Cámara de Diputados, pero no así en el Senado.

"Al no existir el quórum en senadores es imposible llevar adelante esta sesión de interpelación por lo tanto se suspende, vamos a reprogramar", afirmó Lara.

Asimismo, pidió un informe de los legisladores que no se hicieron presentes para "aplicar la sanción que corresponde a reglamento".

El Ministro de Gobierno debía ser interpelado sobre "las políticas públicas respecto a las acciones realizadas para restablecer el orden público en territorio nacional" a solicitud de los diputados Lissa Claros y Rafael López.

Era la segunda interpelación en contra del Ministro de Gobierno en los últimos días. El pasado miércoles, Oviedo ya compareció ante la ALP para responder respecto a las acciones sumida en la lucha contra el narcotráfico.

En esa oportunidad, el pleno de la Asamblea decidió no censurar al Ministro, aunque tampoco le dio su voto de confianza.

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