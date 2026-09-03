Bloquean carreteras en 4 municipios de Santa Cruz; la Policía está en apronte

Productores y agricultores cruceños hasta ayer mantenían bloqueadas las carreteras en cuatro municipios de Santa Cruz: San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní y Villa Paraíso.

Los productores exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676 que aumenta el precio del diésel a Bs 18 para los grandes consumidores de este combustible.

Ante el cierre de carreteras, ayer la terminal Bimodal de Santa Cruz suspendió las salidas de buses hacia Cochabamba y Beni.

“Hacia Cochabamba, los buses están parados en Yapacaní; no hay salidas. También tenemos conocimiento de que hay bloqueos en San Pablo y San Julián; por eso, tampoco tenemos viajes a Trinidad”, informaron las empresas de buses.

En tanto, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez Córdova, alertó sobre los efectos que estas medidas generan en la población y en las actividades productivas por lo que instó a los movilizados a deponer las medidas de presión.

“Los bloqueos, lo único que generan es un desabastecimiento a la población, generan perjuicios económicos a las personas que realizan actividades productivas”, afirmó la autoridad policial.

También señaló que la Policía considera que la vía del diálogo es la mejor alternativa para resolver el conflicto que protagonizan agricultores que cortaron el paso en los municipios de San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní.

Desbloqueo

Respecto a la intervención policial, el comandante departamental informó que existe un contingente preparado.

“Tenemos un contingente policial listo para poder intervenir esto, en virtud al análisis y al diálogo que se pueda ir generando y de esta manera, solucionar”, sostuvo el Comandante.

Asimismo, explicó que se instruyó a las terminales de buses adoptar medidas preventivas y evitar la salida de vehículos hacia los sectores donde se registran bloqueos, con el objetivo de precautelar la seguridad de los pasajeros.

Nuevo decreto

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, pidió a los sectores movilizados que levanten los bloqueos instalados en tres municipios cruceños en rechazo al decreto 5676. Destacó que un nuevo decreto, el 5698, permite a los pequeños productores adquirir hasta 2.500 litros de diésel por mes en surtidores a precio subsidiado de Bs 9,80.