Tras promulgar el DS 5699, el Gobierno toma el control de la ANH

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Publicado el 03/09/2026 a las 9h15
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El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Producción Sostenible, Óscar Justiniano, llegaron la mañana de este jueves a oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la “intervención extraordinaria”, establecida por el Decreto Supremo 5699.

“Lograr que la ANH trabaje en lo que tiene que trabajar”, dijo Blanco al momento de entrar a las oficinas de la estatal.

Mediante un decreto supremo, el gobierno de Rodrigo Paz definió este 3 de septiembre la intervención inmediata de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la misma línea adoptada sobre la estatal YPFB. Ambas empresas son protagonistas de la crisis del combustible que azota al país desde hace al menos tres años.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer, con carácter extraordinario, temporal y de aplicación inmediata, la intervención estatal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, ante las deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificados en los mecanismos de regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades hidrocarburíferas, particularmente aquellas vinculadas al abastecimiento interno de hidrocarburos y sus derivados, cuya situación responde, en parte, a decisiones normativas, regulatorias, administrativas y contractuales adoptadas durante anteriores gestiones de gobierno y cuyos efectos se mantienen en la actualidad”, dice el artículo 1 del decreto 5699.

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