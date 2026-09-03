Vocales del TSE y los TED alistan reformas a la normativa electoral

País
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 03/09/2026 a las 8h40
ESCUCHA LA NOTICIA

“No podemos ir un nuevo proceso electoral con la actual normativa, plagada de vacíos, fallas y contradicciones”, aseguró ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

Con esa premisa, Ávila lideró ayer una reunión en Cochabamba junto a los vocales del Órgano Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales  (TED) para sentar las bases de una nueva ley que regule los procesos electorales.

Según Ávila, la característica principal de este proyecto de ley electoral es que no será un trabajo “entre cuatro paredes”.

Si bien la propuesta de ley será coordinada desde el Órgano Electoral, para la redacción final se va consultar a los actores políticos y sociales de los nueve departamentos de Bolivia.

“Vamos a escuchar a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones ciudadanas, colegios de profesionales, universidades, profesionales independientes, Fejuves, pueblos indígenas y todos los sectores dispuestos a realizar sugerencias”, detalló Ávila en conferencia de prensa.

El Presidente del TSE prevé terminar del proceso de elaboración de la nueva normativa hasta noviembre de este año.   

Entre los temas más importantes que deben cambiarse de la actual normativa electoral están, por ejemplo, las fechas de registro de candidaturas.

“No puede volver a suceder que las agrupaciones políticas inscriban sus candidaturas 48 horas antes. Imagínense que el Órgano Electoral tenga que volver a imprimir papeletas, un día antes del proceso para 8 millones de bolivianos”, alertó.

Otros temas que deben ser reformados según Ávila son la sustitución de candidaturas, la paridad y alternancia.

“Parece que las organizaciones políticas solo presentan un carnet de las candidatas mujeres para demostrar que cumplen y después nunca envían el resto de la documentación y luego empiezan las inhabilitaciones”, detalló .

El TSE y los nueve Tribunales Electorales Departamentales  concluyeron dando inicio formal a un proceso destinado a modernizar y fortalecer  normas electorales.

Cambios necesarios

El Presidente del TSE mencionó también que debe afinarse la normativa electoral con relación a los debates y a las encuestas de opinión.

“No tenemos una sola palabra en nuestra normativa sobre los medios digitales y  también  tenemos que avanzar en ello”, mencionó Ávila.

Según Ávila, en esta primera reunión en Cochabamba debaten las propuestas de modificación  a tres normativas en el campo electoral: la  Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Histórico acuerdo petrolero de Estados Unidos con Venezuela
2
Ecojet reinicia operaciones en Sucre y Tarija, tras gestión del ministro Zamora
3
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
4
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
5
Al menos 4 sectores alistan marchas y bloqueos hoy y mañana contra D.S. 5676

Más en País

03/09/2026
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas,...
Ver más
02/09/2026
El OEP pone en marcha proceso de reforma electoral
El encuentro nacional de altos funcionarios del Órgano Electoral definió una hoja de ruta para modernizar las normas electorales, comenzando con la realización...
Ver más
El presidente del Senado y el jefe de bancada de Unidad, plantean prohibir las nacionalizaciones y abrir los contratos entre el Estado e inversionistas al arbitraje internacional en caso de...
Ver más
02/09/2026
Alarcón y Ávila presentan proyecto de reforma parcial de la CPE
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, expresó su apoyo a que se extienda el estado de excepción en el país ya que, aseguró, la medida ha dado "tranquilidad" a la población.
Ver más
02/09/2026
Ministro de Defensa expresa su apoyo a que se extienda el estado de excepción: "Ha dado tranquilidad"
Edmand Lara, vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a sesión del pleno este jueves para la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio...
Ver más
02/09/2026
Asamblea convoca para este jueves a nueva interpelación contra el ministro Oviedo
Bolivia debe anticipar medidas para reducir los posibles efectos del Fenómeno de El Niño sobre la producción, los recursos hídricos y la economía.
Ver más
02/09/2026
Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño
En Portada
03/09/2026 País
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los municipios de San Julián y Cuatro Cañadas,...
vista
02/09/2026 Economía
Justiniano anuncia que pequeños productores podrán acceder hasta a 2.500 litros de diésel al mes y pide levantar los bloqueos
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este miércoles que los pequeños productores agropecuarios continuarán accediendo al diésel al precio de Bs...
vista
02/09/2026 Economía
YPFB dejará de comercializar hidrocarburos
“La intención del Gobierno es que Yacimientos vuelva a su rol natural y no se dedique a comercializar hidrocarburos (…) esta empresa estatal “no fue creada con...
vista
02/09/2026 Seguridad
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la justifican con un reclamo por “abuso de...
vista
02/09/2026 Seguridad
Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, designó este miércoles a nuevas autoridades en cinco Fiscalías departamentales como parte de una “reestructuración...
vista
02/09/2026 Seguridad
Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama
Esa acción judicial contra María Elena Urquidi fue presentada, el 28 de agosto en Santa Cruz, por Lucas Wilbur Tórrez Áñez, y derivada a la Departamental de La...
vista
Actualidad
“No podemos ir un nuevo proceso electoral con la actual normativa, plagada de vacíos, fallas y contradicciones”,...
Ver más
03/09/2026 País
Vocales del TSE y los TED alistan reformas a la normativa electoral
El ministro de Salud iraní, Mohammad-Reza Zafarghandi, informó ayer  que 18 personas murieron y otras 108 resultaron...
Ver más
03/09/2026 Mundo
Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU
El Gobierno y productores de Santa Cruz llegaron a acuerdos y permitieron levantar los bloqueos instalados en los...
Ver más
03/09/2026 País
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
Esa acción judicial contra María Elena Urquidi fue presentada, el 28 de agosto en Santa Cruz, por Lucas Wilbur Tórrez...
Ver más
02/09/2026 Seguridad
Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama
Deportes
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
El Tribunal de Ética, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) admitió una demanda en contra del seleccionador...
Ver más
02/09/2026 Fútbol
El Tribunal de Ética de la FBF lleva adelante un proceso en contra de Óscar Villegas
Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, decidió retirarse de la Selección Argentina,...
Ver más
01/09/2026 Fútbol
Adiós: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina después de seis campeonatos mundiales
Bolívar dominó el clásico nacional con autoridad y golpeó primero en el estadio Hernando Siles. La velocidad de los...
Ver más
31/08/2026 Fútbol
Bolívar domina el clásico nacional y gana por goleada en el Siles
Tendencias
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
El lago Titicaca se deja recorrer de muchas maneras. A 177 kilómetros al noroeste de La Paz, en la Península Challapata...
Ver más
31/08/2026 Medio Ambiente
Aviturismo en Escoma: comunidades aymaras se unen para proteger el hábitat del zambullidor del Titicaca
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Doble Click
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más
Con la obtención del trigésimo tercer galardón en el Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA),en Cusco, Perú...
Ver más
01/09/2026 Cine
“La hija cóndor” se afianza como gran candidata a los premios Òscar y Goya
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales...
Ver más
31/08/2026 Cultura
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
El estreno de la película boliviana “Cielo” en los cines de Cochabamba y el concierto de Grillo Villegas conmemorando...
Ver más
31/08/2026 Cine
Cartelera: El filme boliviano “Cielo” se estrena en Cochabamba