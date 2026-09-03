Vocales del TSE y los TED alistan reformas a la normativa electoral

“No podemos ir un nuevo proceso electoral con la actual normativa, plagada de vacíos, fallas y contradicciones”, aseguró ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila.

Con esa premisa, Ávila lideró ayer una reunión en Cochabamba junto a los vocales del Órgano Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) para sentar las bases de una nueva ley que regule los procesos electorales.

Según Ávila, la característica principal de este proyecto de ley electoral es que no será un trabajo “entre cuatro paredes”.

Si bien la propuesta de ley será coordinada desde el Órgano Electoral, para la redacción final se va consultar a los actores políticos y sociales de los nueve departamentos de Bolivia.

“Vamos a escuchar a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones ciudadanas, colegios de profesionales, universidades, profesionales independientes, Fejuves, pueblos indígenas y todos los sectores dispuestos a realizar sugerencias”, detalló Ávila en conferencia de prensa.

El Presidente del TSE prevé terminar del proceso de elaboración de la nueva normativa hasta noviembre de este año.

Entre los temas más importantes que deben cambiarse de la actual normativa electoral están, por ejemplo, las fechas de registro de candidaturas.

“No puede volver a suceder que las agrupaciones políticas inscriban sus candidaturas 48 horas antes. Imagínense que el Órgano Electoral tenga que volver a imprimir papeletas, un día antes del proceso para 8 millones de bolivianos”, alertó.

Otros temas que deben ser reformados según Ávila son la sustitución de candidaturas, la paridad y alternancia.

“Parece que las organizaciones políticas solo presentan un carnet de las candidatas mujeres para demostrar que cumplen y después nunca envían el resto de la documentación y luego empiezan las inhabilitaciones”, detalló .

El TSE y los nueve Tribunales Electorales Departamentales concluyeron dando inicio formal a un proceso destinado a modernizar y fortalecer normas electorales.

Cambios necesarios

El Presidente del TSE mencionó también que debe afinarse la normativa electoral con relación a los debates y a las encuestas de opinión.

“No tenemos una sola palabra en nuestra normativa sobre los medios digitales y también tenemos que avanzar en ello”, mencionó Ávila.

Según Ávila, en esta primera reunión en Cochabamba debaten las propuestas de modificación a tres normativas en el campo electoral: la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones.