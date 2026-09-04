Beller afirma que Cerimedo era el "mandamás" en YPFB y tomaba decisiones sobre los cargos

La abogada Nadia Beller afirmó este viernes que el asesor político argentino, Fernando Cerimedo, era el "mandamás" en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e indicó que también intervenía en esta estatal.

"Él (Cerimedo) era el mandamás de YPFB y determinaba a quién contrataban y a quién despedían. Entre otros poderes que ejercía", escribió la abogada en sus redes sociales.

Asimismo, remarcó que el asesor político "miente" e indicó que en los chats que difundió anteriormente refuerza sus declaraciones sobre que Cerimedo tomaba decisiones sobre los cargos en la estatal petrolera.

"Y así como en YPFB, intervenía en ministerios y direcciones, siempre tuvo todo el Estado a su servicio", aseguró.

Junto con esta publicación, Beller difundió un audio en que el presuntamente habla con el asesor argentino sobre cargos en la empresa. "Los cargos si o si los tiene que ver conmigo. Pero es así (...) Yo lo que veo en YPFB son los cargos", dijo Cerimedo en el audio.