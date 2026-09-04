Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas

El Gobierno y los interculturales de Yapacaní alcanzaron este jueves un acuerdo para levantar el bloqueo instalado en la carretera y que ingresó a su segundo día, informó después de las 20:00 el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, según reporte de Visión 360.

La autoridad explicó que el acuerdo establece que los productores de la región tendrán acceso a 2.500 litros mensuales de diésel a Bs 9,80 por litro, es decir, a un precio subvencionado.

Justiniano señaló que la medida forma parte de un nuevo decreto aprobado por el Gobierno para atender las demandas de los productores y garantizar el acceso al combustible necesario para las actividades productivas, según informó Unitel.

En horas de la mañana de ayer se logró un acuerdo con los comunarios de Cuatro Cañadas y San Julián para levantar el bloqueo.

En esos municipios acordaron que se instalarán mesas de diálogo en un plazo de 72 horas para dar soluciones a los problemas de la zona referentes al abastecimiento de combustible.

YPFB se comprometió a incrementar el cupo de diésel destinado a la región de Yapacaní, que pasará de 400.000 a 450.000 litros.

El acuerdo fue alcanzado durante las negociaciones entre representantes del Gobierno y los sectores movilizados, quienes mantenían el bloqueo como medida de presión por la falta de combustible y las dificultades para acceder al diésel.

Con el compromiso asumido por el Gobierno y YPFB, los interculturales de Yapacaní acordaron levantar la medida de presión que se mantenía desde hace dos días.

La ANH informó que el precio referencial del diésel, para la aplicación del Decreto 5676 que fija el costo del carburante para los grandes consumidores, bajó de los 18 a los Bs16,50.