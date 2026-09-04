La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis

País
Redacción Central
Publicado el 04/09/2026 a las 8h41
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El informe de la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado ayer ante el Consejo Permanente, respaldó el mandato constitucional del Gobierno de Rodrigo Paz y recomendó ampliar el diálogo con actores políticos y sociales para prevenir nuevas crisis en Bolivia.

El informe de la misión contiene nueve recomendaciones destinadas a promover el diálogo, la cohesión social y la estabilidad en Bolivia, tras analizar el periodo de 53 días de conflictividad social que vivió el país entre mayo y junio.

“La misión apoyó las autoridades electas democráticamente de Bolivia, la preservación de las instituciones democráticas, el respeto por la voluntad del pueblo establecida en las urnas y por una resolución pacífica de los problemas del país en un marco constitucional. (...) La primera conclusión fundamental es que el mandato constitucional de Bolivia debe ser respetado”, afirmó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

También sostuvo que las protestas pacíficas son un derecho, pero que la violencia, la coerción o las amenazas contra el orden democrático no son vías legítimas para resolver diferencias políticas o sociales, según un reporte de Erbol.

La Misión recogió las posiciones de autoridades, organizaciones indígenas y campesinas, trabajadores, mineros, periodistas, empresarios, transportistas y otros sectores.

La OEA destacó los acuerdos alcanzados durante el diálogo entre el Gobierno y sectores movilizados y pidió darles seguimiento.

Entre sus recomendaciones, planteó continuar y ampliar el diálogo con actores políticos y sociales, con especial atención a la participación efectiva de comunidades indígenas y campesinas.

“Las recomendaciones están llamadas no simplemente a responder a los eventos de mayo y junio de este año, sino también a fortalecer la capacidad de Bolivia de prevenir crisis futuras, proteger sus instituciones democráticas y abordar las diferencias socioeconómicas a través de mecanismos pacíficos”, afirmó Ramdin.

La OEA también recomendó garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, además de continuar las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos durante los disturbios, con rendición de cuentas y respeto al debido proceso.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que Bolivia recibe las recomendaciones con el compromiso de convertirlas en políticas de Estado y destacó que el país debe fortalecer su institucionalidad y reactivar su economía.

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