Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en contra de su Gobierno y, por eso, mandó un mensaje tanto a políticos como organizaciones sociales y aseveró que "es momento de apoyar" los cambios que busca implementar en el país.

Paz recordó que los 53 días de bloqueos que tuvo que afrontar entre mayo y junio fue un intento de derrocar a un Gobierno democráticamente elegido por parte de grupos que "no quieren que Bolivia se libere".

En ese sentido, el Jefe de Estado aseveró que su Gobierno busca cambiar el país "intentando, sumando esfuerzos en un año muy complejo de transición electoral" y alertó que el bloqueo de los 53 días que buscaban su renuncia "no va ser el único" intento de derrocarlo.

"Seguramente en pocos meses habrá otros, porque no quieren que Bolivia se libere, tenemos que apoyar a la patria", sentenció.

Paz, en esa línea, afirmó que "es momento de apoyar" para "sacar al país adelante" y agradeció la "apertura" que, dijo, encontró en los líderes políticos y en las organizaciones sociales para "hablar lo que viene a futuro en la patria".

Entre ellos, mencionó a Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa, además de organizaciones como la Federación Túpac Katari y Bartolina Sisa; aunque señaló que no dará más detalles de lo conversado.

"Es una decisión que debe ser comprendida entre todos para sacar al país adelante. Una cosa es entender y otra apoyar, es momento de apoyar. Aquello que sea válido para apoyar, hay que apoyarlo", insistió.