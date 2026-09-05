“Estamos jodidos”, afirma alcalde de Viacha tras explosiones que dejan más de 80 heridos

“Estamos jodidos”, afirmó este viernes el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi Mercado, al confirmar, de manera preliminar, que las explosiones registradas en el Regimiento de Artillería 2 “Bolívar” dejaron más de 70 heridos y personas fallecidas, mientras cuestionó las limitaciones del hospital de segundo nivel del municipio para atender la emergencia.

“Tenemos más de 70 heridos y la cifra va subiendo, tenemos muertos, fallecidos, confirmados y la suma va subiendo”, informó Patzi, con lágrimas en los ojos, ante los medios de comunicación.

El Alcalde explicó que los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital de segundo nivel de Viacha y, según la gravedad de sus lesiones, derivados posteriormente a centros médicos de las ciudades de El Alto y La Paz.

“Hemos mandado todos los heridos al hospital de segundo nivel, que no tiene nada de segundo nivel porque no está acreditado. Y desde ahí estamos ya mandando a la ciudad de El Alto y a la ciudad de La Paz, según la gravedad”, cuestionó.

Patzi lamentó que Viacha, en tantos años, no cuente con un establecimiento de salud con capacidad suficiente para responder a una emergencia de esta magnitud, pese a ser un municipio que aporta a la economía del país.

“En otros lugares bloquean, otros se callan con un estadio, con una doble vía, y Viacha, una ciudad que produce. ¿Nos dan algo a cambio? Pidieron, pero nunca recibieron nada”, cuestionó.

La autoridad municipal explicó que las explosiones fueron de gran magnitud y afectaron aproximadamente un kilómetro a la redonda, además de provocar daños en decenas de viviendas de la zona.

“Dos explosiones de magnitud que han afectado a un kilómetro a la redonda. Ustedes pueden ver a su alrededor, vidrios reventados”, señaló.

Los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital de segundo nivel de Viacha y, según la gravedad de sus lesiones, derivados posteriormente a centros médicos de las ciudades de El Alto y La Paz.

El Alcalde lamentó la situación que atraviesa el municipio tras las explosiones y afirmó: “Estamos jodidos”.

La autoridad municipal señaló que se contactó a diferentes ministerios para solicitar apoyo y que la ayuda comenzó a llegar para atender a las personas afectadas.

Finalmente, Patzi pidió a los habitantes de Viacha permanecer en sus domicilios ante el riesgo de que la situación pueda reactivarse.

“Pedimos a toda la población viacheña que se quede, por favor, en sus casas porque esto sigue. Se está apagando, en cualquier momento se puede reactivar. No es algo pequeño”, advirtió.