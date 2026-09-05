Fiscalía de La Paz investiga la muerte de dos personas por las explosiones en el Regimiento “Bolívar” de Viacha

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público abrió de oficio una investigación contra autor o autores por los delitos de Homicidio Culposo, Lesiones Culposas y Otros Estragos, a raíz de las explosiones registradas en el Regimiento Militar de Artillería Antiaérea 2 “Bolívar”, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, que dejaron hasta el momento un saldo de 81 personas heridas, 14 desaparecidas y dos fallecidas.

“Iniciamos el caso de oficio, por lo que se realizaron de manera inmediata las investigaciones. Se desplegó al equipo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que junto con la Policía Boliviana, procedió al levantamiento de dos cadáveres. Continuaremos trabajando para seguir colectando elementos de convicción y llevar adelante una investigación objetiva”, señaló la autoridad.

Durante las horas de la madrugada, el Fiscal asignado al caso, Alain Edwin Flores Delgado, señaló que, una vez conocido el hecho, el 4 de septiembre de 2026, a horas 15:30, se procedió a coordinar con las autoridades policiales el precintado del lugar e iniciar las acciones investigativas. A la fecha, ya se realizaron las declaraciones testificales de un capitán y una sargento del recinto militar.

Asimismo, en horas de la madrugada, el equipo multidisciplinario de Fiscales e IDIF trasladó los dos cuerpos sin vida hasta la morgue de La Paz, donde se practicaron las autopsias que concluyeron como causas de muerte choque traumático, laceración visceral múltiple y politraumatismo por elemento explosivo de onda expansiva.

La Fiscalía Departamental de La Paz continúa en el lugar de los hechos colectando mayores elementos de convicción para llegar a la verdad histórica de los hechos.