Persiste alto riesgo en zona de explosiones y remoción de escombros aún no puede avanzar

País
Redacción Central
Publicado el 05/09/2026 a las 18h44
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que todavía no es seguro ingresar con maquinaria al área afectada. Drones detectaron una gran cantidad de granadas y material bélico en una estructura dañada ubicada detrás del sector de la explosión. Equipos especializados trabajan en su retiro bajo estrictas medidas de seguridad.

El ministro de Defensa informó que el riesgo en el área afectada por las explosiones registradas el viernes en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, continúa siendo alto, por lo que todavía no es posible avanzar con maquinaria pesada en la remoción de los escombros.

Explicó que existe un trabajo previo que necesariamente debe realizarse antes de permitir el ingreso de maquinaria. Los especialistas y peritos continúan trabajando cuidadosamente en el lugar, mientras la maquinaria se encuentra preparada en la calle para ingresar cuando existan condiciones seguras.

“Tenemos que proteger la vida de quienes están trabajando y al mismo tiempo preservar todos los elementos necesarios para la investigación. No vamos a poner en riesgo más vidas por apresurar este trabajo”, afirmó Justiniano.

El ministro informó además que, mediante la revisión con drones, se pudo establecer que el edificio ubicado detrás del sector de la explosión contiene material bélico y una gran cantidad de granadas, y que la estructura también resultó dañada.

Ante esta situación, se está procediendo a evacuar el material bélico de ese depósito, una tarea que se realiza de manera cuidadosa y bajo protocolos de seguridad. Por ello, las autoridades pidieron a los vecinos mantener distancia y no acercarse al lugar de la detonación.

Pólvora y “boosters”

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que en el área afectada fueron encontrados pólvora negra y “boosters”. La pólvora negra corresponde al material pirotécnico que ya había sido identificado en la zona.

Respecto a los “boosters”, un especialista explicó durante la conferencia que se trata de un explosivo multiplicador: al entrar en contacto con un explosivo que detona, multiplica su carga.

El ministro señaló que estos elementos ayudan a comprender la magnitud de la explosión, pero remarcó que no se adelantarán hipótesis sobre las causas del hecho ni sobre el material que originó la segunda detonación hasta que concluyan las pericias y se contrasten los hallazgos con los inventarios correspondientes.

La investigación está a cargo del Ministerio Público, la Felcc y el IDIF, mientras las Fuerzas Armadas proporcionan la documentación, inventarios y antecedentes que sean requeridos.

Riesgos

El ministro realizó además una advertencia a la población de Viacha ante la posibilidad de que en la zona puedan encontrarse artefactos.

Pidió especialmente a los padres de familia que hablen con sus hijos y les expliquen que no deben acercarse, tocar ni manipular ningún objeto que encuentren en el sector afectado.

Justiniano advirtió que estos elementos pueden provocar lesiones muy graves, incluso la pérdida de dedos o de una mano.

La recomendación de las autoridades es clara: no tocar, no mover, alejarse y avisar inmediatamente a la Policía, Bomberos o las Fuerzas Armadas ante cualquier objeto o artefacto que pueda resultar sospechoso.

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