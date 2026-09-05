En lo que va del año, cuatro incidentes ponen bajo la lupa la seguridad en recintos militares

El hecho se suma al registrado el 2 de septiembre, cuando el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó sobre la desaparición de 33.608 cartuchos de munición calibre 5,56 × 45 milímetros de un depósito del Regimiento de Satinadores de Selva 12 “Coronel Francisco Manchego”, en Montero, Santa Cruz.

Tras conocerse el caso, se ordenó el cierre y aislamiento del depósito, además de una inspección especializada y una investigación interna para establecer responsabilidades y determinar el destino de la munición.

Otro caso ocurrió a finales de abril, cuando se reportó el robo de armamento de guerra del cuartel VI Independencia, ubicado en Chua Cocani, La Paz. Una acción conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía permitió la aprehensión de seis personas y el arresto de otras tres, además de la recuperación parcial del armamento.

De acuerdo con los reportes oficiales, inicialmente faltaba un arma larga y dos pistolas. Por este caso, un conscripto fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva, mientras que otros cinco acusados recibieron detención domiciliaria.

A estos hechos se suma un incendio registrado el 28 de mayo en instalaciones antiguas del Regimiento de Infantería Mecanizado 23 “Max Toledo”, en Viacha. Según la División Mecanizada 1, el fuego fue provocado por un cortocircuito y fue controlado sin daños personales ni afectaciones al armamento.

El incendio se produjo en instalaciones que se encontraban desocupadas. El personal militar activó los protocolos de emergencia y recibió apoyo de otras unidades militares, la Alcaldía de Viacha y la Policía para controlar el fuego y garantizar la seguridad en el sector.