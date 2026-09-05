Viacha declara tres días de duelo por las víctimas de la explosión en el Regimiento Bolívar

País
ABI
Publicado el 05/09/2026 a las 8h51
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declaró tres días de duelo municipal por los lamentables hechos registrados en el Regimiento de Artillería Mecanizada (RAM) 2 “Bolívar”, donde se reportaron personas fallecidas y heridas.

La declaratoria fue comunicada este viernes a través de las redes sociales del municipio, en solidaridad con las familias afectadas y deudos por el hecho registrado en instalaciones militares.

“Ante los lamentables hechos sucedidos en el municipio de Viacha y en solidaridad con las familias afectadas y dolientes, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declara tres días de duelo”, señala el comunicado.

El municipio expresó sus condolencias a las familias que enfrentan la pérdida de sus seres queridos y manifestó su solidaridad con las personas heridas que reciben atención médica en diferentes hospitales de Viacha, El Alto y La Paz.

En otro comunicado, el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi Mercado, expresó su “profundo dolor y solidaridad” con las personas heridas y las familias afectadas por el hecho.

La autoridad edil también expresó sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas que se encuentran internadas en el Hospital de Segundo Nivel de Viacha, COSSMIL, Hospital del Niño, Hospital del Kenko, Hospital Obrero, Hospital de Clínicas y Hospital

“En estos momentos de profundo pesar, hacemos llegar nuestras condolencias a todas las familias que están atravesando momentos de dolor y por las pérdidas de sus seres queridos”, señala el pronunciamiento del municipio.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Viacha convocó a las familias viacheñas a mantenerse unidas en oración, como muestra de respeto, solidaridad y acompañamiento a las familias dolientes.del Tórax.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80

Lo más compartido

1
Irán advierte de que cambió su “doctrina de defensa” y dará una respuesta arrolladora a EEUU
2
Gobierno proyecta una ley general de salud
3
La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis
4
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
5
Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas

Más en País

05/09/2026
Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80
Los dos fallecidos y las siete personas desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”. Dos de los 81 heridos se...
Ver más
05/09/2026
“Estamos jodidos”, afirma alcalde de Viacha tras explosiones que dejan más de 80 heridos
“Estamos jodidos”, afirmó este viernes el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi Mercado, al confirmar, de manera preliminar, que las explosiones registradas en el...
Ver más
Es parte de un plan nacional de salud que reestructurará, entre este año y 2030, el sistema sanitario nacional, incluyendo historias clínicas únicas digitales.
Ver más
04/09/2026
Gobierno proyecta una ley general de salud
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en contra de su Gobierno y, por eso, mandó un mensaje tanto a políticos...
Ver más
04/09/2026
Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo
La abogada Nadia Beller afirmó este viernes que el asesor político argentino, Fernando Cerimedo, era el "mandamás" en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e indicó que también...
Ver más
04/09/2026
Beller afirma que Cerimedo era el "mandamás" en YPFB y tomaba decisiones sobre los cargos
El Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz informó este viernes que, hasta el momento, se registraron al menos 52 heridos tras las explosiones registradas en el Regimiento de Artillería 2 “...
Ver más
04/09/2026
Tragedia: Sedes reporta más de 50 heridos por explosión en cuartel en Viacha
En Portada
05/09/2026 Seguridad
Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha
El comandante del Regimiento Bolívar y del Centro General de Mantenimiento, El teniente coronel Antonio Amaru, difundió la nómina de los 14 uniformados que...
vista
05/09/2026 País
Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80
Los dos fallecidos y las siete personas desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”. Dos de los 81 heridos se...
vista
04/09/2026 Seguridad
Confirman 2 muertos por explosiones en Viacha
También 7 desaparecidos. Las cifras son provisionales pues aún no termina la remoción de los escombros indica el primer informe de la Policía sobre las...
vista
04/09/2026 Seguridad
Hay cerca de 60 heridos por explosiones en cuartel de Viacha
La mayor parte son civiles, hay seis militares. Ocho de los lesionados “son de gran magnitud”, informó el Sedes de La Paz.
vista
04/09/2026 Seguridad
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
El informe oficial menciona “una detonación accidental de material pirotécnico” a las 14:30 y descarta “afectación a la vida ni a la integridad física del...
vista
04/09/2026 País
Rodrigo Paz afirma que "la subvención nos está matando" y liberará la importación de combustible "de forma ordenada"
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó que la subvención a los combustibles está "matando" a Bolivia y afirmó que acabar con ese sistema debe...
vista
Actualidad
El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declaró tres días de duelo municipal por los lamentables hechos registrados en...
Ver más
05/09/2026 País
Viacha declara tres días de duelo por las víctimas de la explosión en el Regimiento Bolívar
“Estamos jodidos”, afirmó este viernes el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi Mercado, al confirmar, de manera preliminar,...
Ver más
05/09/2026 País
“Estamos jodidos”, afirma alcalde de Viacha tras explosiones que dejan más de 80 heridos
El comandante del Regimiento Bolívar y del Centro General de Mantenimiento, El teniente coronel Antonio Amaru, difundió...
Ver más
05/09/2026 Seguridad
Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha
Los dos fallecidos y las siete personas desaparecidas son conscriptos del Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “...
Ver más
05/09/2026 País
Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80
Deportes
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
Doble Click
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'
“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el...
Ver más
04/09/2026 Cine
Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más