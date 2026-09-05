Viacha declara tres días de duelo por las víctimas de la explosión en el Regimiento Bolívar

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declaró tres días de duelo municipal por los lamentables hechos registrados en el Regimiento de Artillería Mecanizada (RAM) 2 “Bolívar”, donde se reportaron personas fallecidas y heridas.

La declaratoria fue comunicada este viernes a través de las redes sociales del municipio, en solidaridad con las familias afectadas y deudos por el hecho registrado en instalaciones militares.

“Ante los lamentables hechos sucedidos en el municipio de Viacha y en solidaridad con las familias afectadas y dolientes, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declara tres días de duelo”, señala el comunicado.

El municipio expresó sus condolencias a las familias que enfrentan la pérdida de sus seres queridos y manifestó su solidaridad con las personas heridas que reciben atención médica en diferentes hospitales de Viacha, El Alto y La Paz.

En otro comunicado, el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi Mercado, expresó su “profundo dolor y solidaridad” con las personas heridas y las familias afectadas por el hecho.

La autoridad edil también expresó sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas que se encuentran internadas en el Hospital de Segundo Nivel de Viacha, COSSMIL, Hospital del Niño, Hospital del Kenko, Hospital Obrero, Hospital de Clínicas y Hospital

“En estos momentos de profundo pesar, hacemos llegar nuestras condolencias a todas las familias que están atravesando momentos de dolor y por las pérdidas de sus seres queridos”, señala el pronunciamiento del municipio.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Viacha convocó a las familias viacheñas a mantenerse unidas en oración, como muestra de respeto, solidaridad y acompañamiento a las familias dolientes.del Tórax.