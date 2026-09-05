Viacha: recuperan un cuerpo entre los escombros y suman tres los fallecidos

El cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino fue encontrado la tarde de este sábado en medio de los escombros donde ocurrieron las explosiones en el Centro General de Mantenimiento RAM-2 “Bolívar” del municipio de Viacha. Con este nuevo deceso, las víctimas fatales ascienden a tres hasta el momento.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la directora nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, confirmó el hallazgo mientras se realizaban los trabajos periciales en el ambiente donde ocurrió la tragedia.

Una vez recuperado el cadáver, anunció que se le practicará la autopsia médico legal, procedimiento similar que se cumplió con los dos primeros decesos confirmados la noche del viernes.

El trabajo de la Policía continúa en el lugar con el objetivo de establecer las causas que ocasionaron las explosiones.