Rol protagónico de Cerimedo baja el prestigio de Paz

La intención del Gobierno de que el caso Fernando Cerimedo-Nadia Beller no trascienda más allá de una pelea conyugal no está dando resultado.

Día que pasa el tema Cerimedo complica más a Rodrigo Paz y al Gobierno pese a los esfuerzos del propio Presidente, ministros y funcionarios por minimizar sus efectos.

La aparición de audios y fotografías difundidos en redes sociales y medios de comunicación por Nadia Beller, el vicepresidente Edmand Lara y otras fuentes, pese a que no existe la certeza de su veracidad, están causando un vendaval de críticas porque asumen que el Presidente mintió sobre el rol del asesor argentino en el Gobierno.

La imagen que muestran las redes y los medios es de Cerimedo reconocido como asesor personal y muy cercano a Rodrigo Paz, acompañándolo en actividades y reuniones.

Eso contrasta con la versión del Gobierno que asegura “no tenía cargo” y que “era un asesor durante la campaña electoral” o “colaboró los primeros días de la gestión de Gobierno”.

Desde el 18 de agosto de 2026, día en que ocurrió el atentado contra Nadia Beller, pareja sentimental de Fernando Cerimedo, el asesor sin cargo se convirtió en el mayor problema político de Rodrigo Paz.

El argentino ganó prestigio regional por su participación en campañas y operaciones de comunicación política de dirigentes de derecha, entre ellos Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. También trabajó en la campaña que llevó a Paz a la presidencia de Bolivia.

Aunque el Gobierno sostiene que Cerimedo nunca tuvo un cargo oficial, existen registros públicos de su cercanía con Paz y de su presencia en actividades vinculadas al Ejecutivo. El propio Cerimedo, desde la cárcel, ha reconocido que mantenía contacto directo con el Presidente, aunque negó haber ejercido influencia directa sobre el Gobierno.

La contradicción “no era funcionario”, pero “era un asesor cercano al Presidente” se convirtió en uno de los principales problemas políticos del actual Gobierno.

La pregunta inicial que era ¿quién era Cerimedo? Se convirtió en ¿Cuánto poder tenía realmente Cerimedo dentro del Gobierno de Rodrigo Paz?

Lo último que se sabe de Cerimedo es que un juez rechazó su acción para que no sea trasladado a la cárcel de Chonchocoro por motivos de salud.

El caso Cerimedo se desencadenó el 18 de agosto, horas después de que Nadia Beller fuera atacada a tiros en Santa Cruz.

Beller salvó la vida y Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, presuntamente se disponía a viajar a Buenos Aires. Ahora es procesado por los delitos de intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito, violencia doméstica y otros.

Cerimedo, por su parte, negó haber ordenado el ataque y su defensa llegó a plantear una hipótesis completamente distinta: que el atentado pudo haber sido un autoataque destinado a perjudicarlo y desestabilizar al Gobierno.

Más allá de los procesos y los efectos jurídicos del caso, la pregunta que emergió y que día a día se fue agigantando es ¿Por qué una persona sin cargo oficial tenía acceso tan cercano al Presidente y a decisiones del Gobierno?

Influencia del asesor

Para la periodista y analista política Miroslava Fernández, todo indica que el peso real de Cerimedo no era el de un consultor secundario. “Su extrema cercanía al núcleo de la Casa Grande del Pueblo alimenta un temor fundado de que, si las investigaciones fiscales avanzan con rigurosidad, el “asesor estrella” del presidente desvele secretos comprometedores del entorno íntimo del mandatario”.

Sobre las declaraciones de la víctima, Nadia Beller, Fernández ve que desvelan que la impunidad en estos casos no es pasiva, sino que estaría siendo operada activamente.

“Beller denunció que cuando Cerimedo la agredió físicamente e intentó ahorcarla meses atrás en La Paz, altos mandos del propio Ejecutivo (incluidos el ministro de Gobierno Tuco Oviedo, el comandante general de la Policía, Medinaceli, asesores presidenciales y hasta el propio médico personal del presidente Paz) se movilizaron de manera coordinada para ocultar el hecho, silenciar la denuncia y borrar los reportes oficiales de la fiscalía y la policía, según la analista.

Esta cooptación de las instituciones de seguridad y justicia explica por qué los mecanismos del Estado, que funcionan con celeridad frente a otros ciudadanos, se paralizan por completo cuando tocan al círculo de Rodrigo Paz”, sentenció Fernández.

Efecto devastador

Sobre el impacto que el escándalo Cerimedo estaría causando sobre la imagen del presidente Rodrigo Paz y su administración, Fernández asegura que es devastador y de carácter estructural.

“La revelación de la participación de Cerimedo en asuntos reservados de Estado destruye el relato de una “nueva gobernabilidad” basada en la institucionalidad y la transparencia que el presidente proclamó al inicio de su mandato”, anotó Fernández.

Por otro lado, la analista aseguró también que la filtración del audio presentado por el vicepresidente Edmand Lara (donde presuntamente se escucha a Cerimedo coordinar con la primera dama Bibi Urquidi la destitución del comandante general de la Policía Mirko Sokol) instaló en la opinión pública la grave percepción de que Bolivia estaba siendo gobernada en las sombras por un ciudadano extranjero a quien el presidente le entregó el poder fáctico de decisión.

A esto se suma que la estrategia discursiva del mandatario para contener la crisis no es buena. Intentar desmarcarse llamando a su colaborador de forma fría “el señor Cerimedo” y asegurando que no tenía un cargo oficial o contrato escrito se estrella contra la verdad material.