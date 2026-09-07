"Los cadáveres están irreconocibles": El calvario de los padres que buscan a sus hijos en Viacha

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Publicado el 07/09/2026 a las 14h40
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Los padres de los jóvenes desaparecidos tras las explosiones en Viacha enfrentan un viacrucis ante la falta de información oficial y la condición de los cadáveres trasladados a la morgue, que quedaron irreconocibles.

"Quisiera que se haga una prueba de ADN, estoy esperando noticias de mi hijo, hay un cadáver en la morgue que nadie ha reconocido, no se puede reconocer, ya que está todo quemado", relató la madre del conscripto Santos Palermo Sonco, de 18 años.

"Pedimos las pruebas de ADN lo más pronto posible a las autoridades que están presentes para que las familias que están aquí, aunque sea una, se vaya tranquila", indicó por su parte el padre de Santos.

La tía del joven mencionó que, desde el viernes, día de la tragedia, la familia ha buscado información sin éxito. Relató que, en medio de la desesperación, intentaron ingresar al área afectada, pero los encargados de seguridad usaron agentes químicos.

"No obtuvimos nada de información, queríamos entrar ayer y nos ha gasificado, un capitán ha salido directo a gasificarnos, no se sabe nada de noticias, queremos que se aclare", sostuvo la familiar.

La familia también denunció que durante el fin de semana, desde el cuartel les indicaron que las labores de búsqueda estaban paralizadas, una respuesta similar a la que recibieron al comunicarse con la Defensoría del Pueblo, donde les informaron que no atenderían por ser domingo.

Entre desesperación los familiares exigen sanciones drásticas. "Queremos justicia, los capitanes que han obligado a manipular (los explosivos) tienen que ir a la cárcel, queremos justicia para nuestros hijos, tenía 18 años mi sobrino", indicó la tía.

En pasadas horas, la directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que hasta el momento se contabilizan siete personas fallecidas. De ese total, seis cuerpos fueron identificados y entregados a sus familias, mientras que una persona permanece como NN, por lo que anunció pruebas de ADN.

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