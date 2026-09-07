Paz anuncia "retorno económico" para familias de fallecidos de las explosiones en Viacha

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Publicado el 07/09/2026 a las 12h05
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El presidente Rodrigo Paz anunció "retorno económico" y otras medidas de apoyo para las familias de las víctimas de las explosiones registradas en el regimiento militar Bolívar de Viacha. Señaló que los procedimientos administrativos y seguros permitirán garantizar asistencia a los afectados.

"Las Fuerzas Armadas tiene una serie de seguros y protocolos que están cumpliendo. Quisiéramos que fueran más rápidos, sí, pero son pasos administrativos que les va a garantizar a las familias un retorno desde lo económico, pero también una serie de respaldos", afirmó Paz durante su visita a Viacha.

El mandatario indicó que el Gobierno sumará otras acciones para las familias de las personas que figuran como fallecidas, mientras continúan las labores para confirmar y localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Respecto a los daños materiales, Paz explicó que una vez que el Ministerio Público lo permita se realizará una evaluación de las infraestructuras afectadas y comprometió el respaldo del Gobierno para atender las necesidades de las familias.

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que 84 pacientes fueron atendidos desde el viernes, de los cuales 53 recibieron el alta y 31 permanecen internados. La cifra de fallecidos confirmados asciende a siete, mientras que otras siete personas continúan desaparecidas.

Paz también informó que las Fuerzas Armadas revisarán sus protocolos de seguridad para reforzar la protección de la tropa, los oficiales y los vecinos que viven cerca de los regimientos. Señaló que la investigación del Ministerio Público determinará las causas y responsabilidades por lo ocurrido.

Entre tanto, se espera la declaratoria de duelo nacional sin interrupción de actividades tras la reunión de gabinete que se realizará este lunes.

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