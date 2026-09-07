Suman seis los muerto en cuartel de Viacha y hay 11 personas desaparecidas

El número de personas fallecidas tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones militares de Viacha (La Paz) se elevó a seis, informó ayer El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Tres de las víctimas fueron identificadas como los soldados Wilson Copa Mamani, Gabriel Choque Alanoca y Arnel Rubén Flores Poma, mientras que otras tres personas permanecen en proceso de identificación.

Cuatro cuerpos fueron recuperados ayer. En tanto, continúan las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, cuya cifra se mantiene en 11.

Justiniano informó que los equipos de rescate trabajan bajo estrictas medidas de seguridad debido a la presencia de estructuras comprometidas y material bélico que todavía debe ser retirado y revisado por especialistas.

Durante la inspección de la zona también se detectaron boosters que no habían detonado, lo que mantiene el riesgo para los equipos que realizan las tareas de recuperación.

Causas

Sobre las causas de las explosiones, el ministro explicó que se registraron dos detonaciones y que la causa de la segunda, de mayor magnitud, todavía no ha sido determinada técnicamente.

“Sería irresponsable presentar una hipótesis como certeza”, afirmó Justiniano, al señalar que los peritos deberán establecer qué provocó la segunda detonación.

El Ministerio de Defensa también dispuso la revisión de inventarios, registros, protocolos, origen, fecha de ingreso y cadena de custodia del material almacenado en el recinto militar.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público abrió una investigación por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos

Drama familiar

El padre del sargento primero Mauro Quisbert Vega, desaparecido tras la explosión registrada en Viacha, expresó su preocupación mientras continúan las labores de búsqueda.

Con la voz quebrada, contó que Mauro durante su formación tuvo un excelente desempeño y que desde hace dos años se encontraba sirviendo a la patria. Además, señaló que este mes de septiembre su hijo cumple 27 años.

“Mi hijo ha sido un excelente alumno, era el décimo segundo en la escuela militar”, expresó el padre del sargento primero.

El padre también se refirió a la labor que cumplen los militares y sostuvo que los soldados deben acatar las órdenes de sus superiores.

“Los soldados cumplen las órdenes de sus superiores”, afirmó, al explicar que quienes ingresan al servicio militar asumen una responsabilidad con la institución y con el país.

En medio de la incertidumbre por la búsqueda de su hijo, pidió comprensión y paciencia a la ciudadanía ante la situación que atraviesa su familia.