Allanan el traslado de Cerimedo a Chonchocoro; Policía espera orden

País
Redacción Central
Publicado el 08/09/2026 a las 8h27
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El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó que esa institución aún no recibió la disposición para trasladar a Fernando Cerimedo, el argentino que fue asesor del presidente Rodrigo Paz, desde el penal de Palmasola de Santa Cruz hasta el de Chonchocoro en La Paz.

En tanto, versiones no confirmadas oficialmente aseguran que Cerimedo sería trasladado hoy, martes.

En contacto con la prensa, Álvarez aseguró que la Policía cumplirá “cualquier disposición emanada” por las autoridades; sin embargo, especificó que por el momento no hay ninguna disposición referida.

“Estas disposiciones todavía no han sido de conocimiento de la policía boliviana”, aseveró.

La defensa de Cerimedo presentó varios recursos legales para evitar el traslado a la cárcel de Chonchocoro, pero todos fueron rechazados

Cerimedo, primero, fue enviado al penal de Palmasola acusado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de su expareja Nadia Beller; sin embargo, días después un Tribunal de La Paz dispuso que sea encarcelado de manera preventiva en la cárcel de Chonchocoro, pero por el caso que también se sigue en su contra por enriquecimiento ilícito.

Su traslado al penal de máxima seguridad de La Paz luego fue ratificado por otros tribunales.

En el caso de enriquecimiento ilícito, fue, precisamente, Nadia Beller quien denunció que Cerimedo era el “presidente en las sombras” del país y lo acusó de haber hecho negociados en relación al combustible y al oro con el presidente Paz y su entorno, incluida la primera dama Bibi Urquidi.

Varios  delitos

La Fiscalía realizó diversos allanamientos a inmuebles que estarían vinculados al argentino.

Por ejemplo, se identificó que Cerimedo alquiló una oficina por 25 mil bolivianos, en la zona sur de La Paz, donde pretendía trabajar como “asesor del Gobierno”, según información del Ministerio Público.

“Evidentemente, se han colectado varios documentos, se ha encontrado más de medio millón de bolivianos, ello en relación a moneda nacional como también en dólares y evidentemente también se ha encontrado euros”, indicó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, y agregó que les llamó la atención de que “se han encontrado una mini granja de boots”.

Además, el exasesor presidencial también tiene otros procesos en su contra por violencia familiar y por tráfico de sustancias controlas y confabulación.

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