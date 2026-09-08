"En la boca de un poco hombre todas las mujeres son locas": Beller responde a dichos de Cerimedo
La abogada y activista Nadia Beller respondió a su expareja, el asesor político Fernando Cerimedo, quien hizo alusión a ella mientras era trasladado de la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, al penal de Chonchocoro, en La Paz.
“En la boca de un poco hombre todas las mujeres son ‘locas’”, escribió Beller en su página de Facebook, publicación que acompañó con un audio fechado el pasado 13 de abril, en el que se escucha una acalorada discusión entre ambos acerca de su relación.
En la grabación difundida se oye a Beller decirle: "Si creíste que iba a tener pena por vos cuando me contaste que te engañó (…) te equivocaste, pero terriblemente". A lo que Cerimedo responde: "No esperé pena de nada (…) Yo me equivoqué porque no tuve valor de dejarla, ni antes ni ahora, y no fue por ella…"
Este martes, durante su traslado, Cerimedo se refirió polémicamente a su situación y a su relación con la activista. "Que me perdone (el presidente Rodrigo Paz) por no haberle hecho caso y meterme con esa loca (Nadia Beller). A mi esposa que me perdone", aseveró el asesor.
A las 07:15 de este martes, el argentino llegó al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, para cumplir la orden judicial de detención preventiva en el marco de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.