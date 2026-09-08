El cultivo de hoja de coca en Bolivia subió un 7% en 2025, alcanzando las 36.400 hectáreas

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó este martes el 23º Informe de Monitoreo de Cultivo de Coca en Bolivia 2025, en un acto que contó con la participación de autoridades de Gobierno, de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

El documento revela que el cultivo de coca en el país se incrementó en 7% en comparación a 2024. Por lo tanto, se registran 14.400 hectáreas de la hoja fuera de lo permitido por la ley.

“Durante el año 2025, en materia, la superficie alcanzó las 36.400 hectáreas. En comparación con las 34.000 hectáreas que se registraron en el año 2024, representa un incremento nacional del 7%”, informó Mónica Mendoza, representante de Unodc en Bolivia.

Según el reporte del organismo internacional, en los Yungas de La Paz se registró una reducción del 4%. En contraste, el Trópico de Cochabamba se reporta un incremento del 4%, mientras en el informe anterior se contabilizaron 14.275 hectáreas, en 2025 la cifra sube a 17.471 hectáreas.

Mendoza señaló que este informe servirá como herramienta para que el Gobierno central tome acciones frente al incremento de cultivos.

La representante también alertó que existe un excedente de 14.400 hectáreas, tomando en cuenta que lo permitido por ley es de 22.000 hectáreas a nivel nacional.

Potencial de producción de cocaína

Unodc estimó que si toda la producción de hoja de coca fuera destinada a la elaboración ilícita de cocaína, el potencial alcanzaría las 427 toneladas métricas.

Mendoza explicó también que si se descuentan las 22.000 hectáreas autorizadas, el potencial baja a 176 toneladas. Y si se resta también lo comercializado en mercados legales, quedarían 285 toneladas.

La producción potencial de hoja de coca seca al sol fue estimada en 79.810 toneladas métricas para 2025.