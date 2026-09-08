Ejército acompaña actos fúnebres de militares fallecidos tras explosiones en Viacha

El Ejército mantiene el acompañamiento a las familias de los efectivos militares que fallecieron tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones del Regimiento Bolívar de Viacha. La institución desplegó personal para participar en los actos fúnebres y brindar apoyo durante la despedida de los uniformados.

Una comitiva encabezada por el general de brigada Esteban Tapia, junto al comandante del RI-8 Ayacucho, instructores y soldados, acudió al velorio del soldado Wilder Oliver Aruquipa Aruquipa, en la comunidad Kollke Amaya, en el departamento de La Paz. La delegación asistió en representación del comandante general del Ejército para expresar sus condolencias a los familiares.

Además, efectivos del RI-8 Ayacucho instalaron una guardia fúnebre desde la tarde del lunes, como parte de los actos de homenaje al soldado fallecido.

En paralelo, en la ciudad de La Paz se realizaron las exequias del sargento primero Freddy Mauro Quisbert Vega. La ceremonia religiosa comenzó a las 10:30 y contó con la presencia de autoridades militares y personal de instructores del Estado Mayor.

Los actos de despedida concluyeron cerca de las 13:45 con el entierro del efectivo en el Cementerio General de La Paz.

El Ejército señaló que continuará acompañando a las familias de los militares fallecidos y mantendrá presencia institucional durante los actos fúnebres relacionados con las víctimas de las explosiones ocurridas en Viacha.