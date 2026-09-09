Cerimedo estará en Chonchocoro en aislamiento y le suman otro delito

Fernand o Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, fue ingresado la madrugada de ayer a la cárcel de Chonchocoro en la que permanecerá en completo aislamiento para garantizar su seguridad, informó ayer el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

“Él va a mantenerse completamente aislado por la seguridad de esta persona”, sostuvo el ministro, y afirmó que se trata de una instrucción dada a la Dirección de Régimen Penitenciario.

Cerimedo fue trasladado de la cárcel de Palmasola a la de Chonchocoro en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Cerimedo permanecerá siete días en aislamiento. Oviedo además afirmó que el Gobierno se mantiene al margen sobre este caso y que se encuentra en manos de la justicia.

No injerencia

“El gobierno ha mantenido la línea, la va a seguir manteniendo, de no injerencia en otros órganos del Estado. Es un resorte de la justicia, del Ministerio Público, a la cual nosotros respetamos y mantenemos separada la actividad que se realiza en estos órganos del Estado y en los que se realiza el gobierno”, sostuvo Oviedo ante los medios.

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el Ministerio Público amplió la investigación contra el exasesor presidencial en La Paz por los delitos de usurpación de funciones y otros.

Asimismo, enfrenta un proceso en Santa Cruz por tentativa de feminicidio y violencia familiar a raíz de la denuncia de su expareja, Nadia Beller

Pedido de perdón

Durante su traslado de Santa Cruz hasta el penal de Chonchocoro en La Paz, el consultor político Fernando Cerimedo hizo un pedido de perdón al presidente Rodrigo Paz por no haber oído un consejo anterior.

“Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca”, dijo Cerimedo, según recogió El Deber.

Si bien no precisó a quién se refería, se conoce que recientemente Cerimedo ha tenido críticas hacia su expareja Nadia Beller, quien le ha acusado de intentar asesinarla y cometer hechos de corrupción con sus contactos gubernamentales. Durante sus audiencias judiciales, Cerimedo calificó como “aventura” su relación con Beller, quien se encuentra en estado de gestación, y la acusó de arruinar su vida mediante mentiras.

Beller denunció presuntos hechos irregulares de Cerimedo y su influencia con el Gobierno. Recientemente, difundió un audio del consultor en llanto, con el objetivo de demostrar que es capaz de manipulación.