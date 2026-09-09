Diputados aprueba ley para restitución de derechos de militares y policías dados de baja en 2019

Con más de dos tercios de votos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley de Restablecimiento Integral y Restitución de Derechos a Militares y Policías, presentado por los diputados proyectistas Carlos Alarcón y Alejandro Reyes, en favor de aquellos uniformados que fueron dados de baja durante la crisis social y política de 2019.

“Habiéndose aprobado en sus estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales”, señaló la diputada Daniela Cabrera, quien presidió la sesión de este miércoles.

La iniciativa establece mecanismos para la reincorporación y restitución de derechos laborales de militares y policías que, según los proyectistas, fueron dados de baja de manera injusta durante el gobierno de Luis Arce, a raíz de los hechos registrados en 2019 y de la denominada narrativa del “golpe de Estado”.

El diputado Alarcón calificó de histórica la sesión en la que se dio curso al proyecto con más de dos tercios de votos. Dijo que la norma busca restablecer los derechos vulnerados de aquellos policías y militares que, según afirmó, preservaron la democracia y la Constitución en 2019.

“Fueron dados de baja, pusieron en riesgo sus vidas. Fueron afectados en sus familias, en el desempeño de sus funciones, en sus derechos a la jubilación, en sus derechos a la atención a la salud, en todos los derechos relativos a la carrera policial y militar”, indicó Alarcón a Unitel.

El proyecto de ley consta de 20 artículos y establece el restablecimiento de derechos vulnerados relativos al desempeño del cargo, la función, los ascensos, la seguridad social y la jubilación. La norma no interfiere ni obstaculiza los procesos penales, según el diputado.