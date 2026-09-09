Diputados aprueba ley para restitución de derechos de militares y policías dados de baja en 2019

País
ABI
Publicado el 09/09/2026 a las 21h38
ESCUCHA LA NOTICIA

Con más de dos tercios de votos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley de Restablecimiento Integral y Restitución de Derechos a Militares y Policías, presentado por los diputados proyectistas Carlos Alarcón y Alejandro Reyes, en favor de aquellos uniformados que fueron dados de baja durante la crisis social y política de 2019.

“Habiéndose aprobado en sus estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales”, señaló la diputada Daniela Cabrera, quien presidió la sesión de este miércoles.

La iniciativa establece mecanismos para la reincorporación y restitución de derechos laborales de militares y policías que, según los proyectistas, fueron dados de baja de manera injusta durante el gobierno de Luis Arce, a raíz de los hechos registrados en 2019 y de la denominada narrativa del “golpe de Estado”.

El diputado Alarcón calificó de histórica la sesión en la que se dio curso al proyecto con más de dos tercios de votos. Dijo que la norma busca restablecer los derechos vulnerados de aquellos policías y militares que, según afirmó, preservaron la democracia y la Constitución en 2019.

“Fueron dados de baja, pusieron en riesgo sus vidas. Fueron afectados en sus familias, en el desempeño de sus funciones, en sus derechos a la jubilación, en sus derechos a la atención a la salud, en todos los derechos relativos a la carrera policial y militar”, indicó Alarcón a Unitel.

El proyecto de ley consta de 20 artículos y establece el restablecimiento de derechos vulnerados relativos al desempeño del cargo, la función, los ascensos, la seguridad social y la jubilación. La norma no interfiere ni obstaculiza los procesos penales, según el diputado.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
El precio del petróleo superó los $us 100 ante ataques entre EEUU e Irán en Ormuz
2
La “ciudad jardín” vivirá el Desfile de la Primavera
3
Burger King Bolivia y Toei Animation presentan un menú por tiempo limitado de “Dragon Ball Super”
4
Diputados aprueba ley para restitución de derechos de militares y policías dados de baja en 2019
5
Estados Unidos impone nuevas sanciones a las aerolíneas iraníes

Más en País

09/09/2026
Suspenden búsqueda de víctimas en Viacha por seguridad; familias en espera
Los trabajos de remoción de escombros y las labores de búsqueda en instalaciones del cuartel “Bolívar” de Viacha, fueron suspendidos temporalmente desde ayer...
Ver más
09/09/2026
Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha
El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Fiscalía investigar un posible atentado en Viacha, además de otras hipótesis sobre las explosiones...
Ver más
El fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez, remarcó que las investigaciones están en curso, aunque deslizó tres hipótesis: “Una mala manipulación o en su caso sobre un mal almacenamiento o aspectos...
Ver más
09/09/2026
Fiscalía revela que los peritos hallan uno de los puntos de las explosiones y detectan material bélico
Fernand o Cerimedo,  exasesor del presidente Rodrigo Paz, fue  ingresado la madrugada de ayer  a la cárcel de Chonchocoro en la que permanecerá en completo aislamiento para garantizar su seguridad,...
Ver más
09/09/2026
Cerimedo estará en Chonchocoro en aislamiento y le suman otro delito
Según el  informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) la superficie de cultivo de la hoja de coca en Bolivia llegó en 2025 a 36.400 hectáreas, 7% más de las 34....
Ver más
09/09/2026
Coca en Bolivia aumentó en 7% en 2025 y la Unodc alerta sobre mafias de la droga
El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó que esa institución aún no recibió la disposición para trasladar a Fernando Cerimedo, el argentino que fue asesor del...
Ver más
08/09/2026
Allanan el traslado de Cerimedo a Chonchocoro; Policía espera orden
En Portada
09/09/2026 Seguridad
Atracan una joyería en un centro comercial de la avenida Pando, en Cochabamba
Antisociales atracaron la noche del miércoles una joyería ubicada en un centro comercial de la avenida Pando y lograron llevarse dinero en efectivo y joyas de...
vista
09/09/2026 País
Diputados aprueba ley para restitución de derechos de militares y policías dados de baja en 2019
Con más de dos tercios de votos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley de Restablecimiento...
vista
09/09/2026 País
Fiscalía revela que los peritos hallan uno de los puntos de las explosiones y detectan material bélico
El fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez, remarcó que las investigaciones están en curso, aunque deslizó tres hipótesis: “Una mala manipulación o en su caso...
vista
09/09/2026 Seguridad
Investigan el secuestro de una mujer en Entre Ríos tras violento ingreso de sujetos armados a una vivienda
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el secuestro de una mujer por un grupo de delincuentes encapuchados, quienes ingresaron a una...
vista
09/09/2026 País
Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha
El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Fiscalía investigar un posible atentado en Viacha, además de otras hipótesis sobre las explosiones...
vista
08/09/2026 Economía
BCB inmoviliza el 3% de depósitos bancarios en bolivianos por 180 días
El Banco Central de Bolivia dispuso que los bancos inmovilicen el 3% de determinados depósitos en bolivianos durante 180 días para reducir la liquidez del...
vista
Actualidad
Antisociales atracaron la noche del miércoles una joyería ubicada en un centro comercial de la avenida Pando y lograron...
Ver más
09/09/2026 Seguridad
Atracan una joyería en un centro comercial de la avenida Pando, en Cochabamba
Con más de dos tercios de votos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en sus estaciones en grande y en detalle...
Ver más
09/09/2026 País
Diputados aprueba ley para restitución de derechos de militares y policías dados de baja en 2019
La población cochabambina podrá participar del tradicional Desfile de la Primavera el sábado 12 de septiembre, desde...
Ver más
09/09/2026 Cochabamba
La “ciudad jardín” vivirá el Desfile de la Primavera
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el secuestro de una mujer por un grupo de delincuentes...
Ver más
09/09/2026 Seguridad
Investigan el secuestro de una mujer en Entre Ríos tras violento ingreso de sujetos armados a una vivienda
Deportes
“Representar a Bolivia va mucho más allá de competir, es llevar sueños, esperanzas de todo un país, es recordar de que...
Ver más
09/09/2026 Multideportivo
Valeria Quispe y Conrrado Moscoso, los abanderados de Bolivia en los Suramericanos
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aguarda los informes de las instancias correspondientes para conocer con...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
La FBF esperará informe oficial del caso Villegas del Tribunal de Ética
Con la participación de las selecciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el miércoles en la Villa Deportiva...
Ver más
08/09/2026 Fútbol
Bolivia debutará contra Argentina en el Sudamericano de la Liga de Fútbol Playa
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Tendencias
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Doble Click
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
09/09/2026 Cultura
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo
Celebrando la popularidad mundial de la franquicia de anime “Dragon Ball Super”, Burger King lanza un menú por tiempo...
Ver más
09/09/2026 Sociales
Burger King Bolivia y Toei Animation presentan un menú por tiempo limitado de “Dragon Ball Super”
La película “La hija cóndor”, del cineasta cochabambino Álvaro Olmos Torrico, ha sido seleccionada para postular a la...
Ver más
08/09/2026 Cine
“La hija cóndor” competirá por representar al país en los premios Óscar y Goya de 2027
Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la...
Ver más
08/09/2026 Vida
Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo