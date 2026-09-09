Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha

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ERBOL
Publicado el 09/09/2026 a las 14h38
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El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Fiscalía investigar un posible atentado en Viacha, además de otras hipótesis sobre las explosiones registradas en instalaciones militares, que dejaron fallecidos, cinco personas todavía sin localizar y familias afectadas.

"Le pido al Ministerio Público que investigue bien lo de Viacha. Mi solidaridad con Viacha, hemos estado, pero que investigue bien, no sé si fue atentado, que investigue bien, que investigue la posibilidad de un posible atentado", afirmó Paz, al señalar que se deben esclarecer todos los aspectos del hecho.

El mandatario también pidió investigar "todos los ámbitos" del caso y afirmó que existen personas que quieren que al Gobierno "le vaya mal" porque buscan retornar al poder. "Hay algunos que son funcionales, que investiguen", sostuvo.

La Fiscalía investiga el caso por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos, sin descartar la ampliación de la investigación por otros tipos penales. El IDIF informó que fueron colectadas 48 bolsas con restos humanos y convocó a familiares de personas desaparecidas para la toma de muestras genéticas.

En la zona afectada por las explosiones en Viacha se encontraron pólvora negra, boosters, granadas y otro material bélico.

En otro tema, Paz se refirió a los audios difundidos en el marco del caso que involucra al consultor argentino Fernando Cerimedo y también pidió que el Ministerio Público investigue su autenticidad y determine si existe alguna responsabilidad. "La cosa es que se busque la verdad", afirmó. 

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