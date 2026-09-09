Suspenden búsqueda de víctimas en Viacha por seguridad; familias en espera

Los trabajos de remoción de escombros y las labores de búsqueda en instalaciones del cuartel “Bolívar” de Viacha, fueron suspendidos temporalmente desde ayer, debido al riesgo de debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada.

En tanto, familiares de varios de los soldados muertos en la explosión ya enterraron a sus seres queridos ayer, mientras otros esperan el hallazgo de los restos de sus hijos o hermanos.

Roger Mariaca, fiscal general del Estado, dijo que la cifra oficial de muertos tras la explosión del viernes en el cuartel de Viacha es de nueve, ocho identificados y uno por identificar.

Todavía queda por encontrar restos de cinco soldados entre los escombros.

Las explosiones ocurrieron dentro del regimiento Bolívar y la onda expansiva afectó a muchas viviendas de varias cuadras a la redonda.

En el hecho resultaron heridas además 84 personas.

La suspensión tiene carácter preventivo ante el posible impacto que podría generar el uso de taladros y otros equipos durante las tareas, informó la institución militar, a través de un comunicado.

En tanto, una comisión de fiscales y otra del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) fueron conformadas para intentar esclarecer las explosiones del 4 de septiembre

“El decir ahora cuál fue la causante (de las explosiones en Viacha) sería irresponsable por parte del Ministerio Público, pero sí estamos trabajando (en la investigación)”, dijo Mariaca.

La investigación de este caso “se ha iniciado por los tipos penales de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos, con la posibilidad de ampliar por otros tipos penales conforme vaya avanzando la investigación”, afirmó el fiscal.

Agregó que próximamente “con seguridad se va a citar a diferentes personas” para que presten sus declaraciones informativas ante la Fiscalía.

Esclarecimiento

Parlamentarios de oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de esclarecer las causas de las explosiones en el Regimiento Bolívar y actualizar los protocolos de almacenamiento y control de material explosivo, según reporte de Brújula Digital.

Algunos pidieron investigar a exautoridades de Defensa por el resguardo de los explosivos, mientras otros reclamaron una reforma institucional y mayor transparencia.

La diputada de Unidad Andrea Ballivián pidió que el Ministerio de Defensa profundice la investigación y evalúe posibles responsabilidades de exautoridades que administraron el resguardo del material explosivo. “Hay fuentes que informan que lo que ha sucedido en Viacha es un tema de responsabilidad de tres exministros. Acá tenemos a (Javier) Zavaleta, tenemos a (Edmundo) Novillo. Inicialmente, es un tema que se debe investigar para determinar si hay responsabilidades por función pública”, afirmó.