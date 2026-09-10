Nacimiento histórico en Beni: Una bebé de casi 7 kilos nace tras cesárea de emergencia

En el Hospital San Borja, en el departamento de Beni, nació un bebé de 6 kilos con 850 gramos y 57 centímetros, tras una cesárea de emergencia practicada a una paciente que fue derivada desde el Centro de Salud de Yucumo.

De acuerdo con información difundida por medios digitales de Beni, la madre llegó al hospital en una situación de alta complejidad, debido a que presentaba una enfermedad de base y el embarazo estaba acompañado por un cuadro de sufrimiento fetal.

Ante la condición de riesgo, el equipo médico activó de inmediato el protocolo de intervención de emergencia. La ginecóloga Dra. Patricia Micaela Villarroel junto con un equipo multidisciplinario, trabajó para garantizar la atención tanto de la madre como del recién nacido.

El nacimiento llamó la atención por el sorprendente peso del bebé; 6,850 kilogramos. Según los antecedentes difundidos, este registro sería superior al de un nacimiento ocurrido en Montero, Santa Cruz, en 2012, cuando se reportó un bebé con un peso de 6,060 kilogramos, de acuerdo con un reporte de Noticias Beni.

En la intervención también participaron la Dra. Miranda, la Dra. Silvia Pérez y el Dr. La Fuente, además de las licenciadas en enfermería Sánchez, Andia, Velarde y Adela, junto con las internas de medicina Nikol Miranda y Arantza Hablett.

El caso se convirtió en un hecho llamativo para San Borja debido a las dimensiones del recién nacido, además de ser un tema de conversación en las redes sociales.