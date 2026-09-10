Posesionan al Alto Mando Policial; estos son los nuevos comandantes y directores
El comandante General de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, posesionó la mañana de este jueves al Alto Mando Policial, nuevos directores generales y nacionales, además de comandantes departamentales.
Comandantes Departamentales:
- La Paz: Cnl. Ricardo César Terrazas del Pozo
- Chuquisaca: Cnl. Martín Tadeo Aruquipa Azurduy
- Cochabamba: Cnl. Henry Ramiro Ortiveros
- Oruro: Cnl. Miguel Ángel Zambrana Aguilar
- Potosí: Cnl. Franklin Villazón
- Tarija: Cnl. Heriberto Carlos Valencia Colque
- Santa Cruz: Cnl. Edson Omar Fernández Molina
- Beni: Cnl. Víctor Hugo Medina Flores
- Pando: Cnl. Juan Mauricio Abel Laguna Saavedra
Direcciones:
- Presidente del Tribunal Disciplinario Superior: Cnl. Juan Carlos Vega Gareca
- Director Nacional de Personal: Cnl. Magíster K. Marcelo César Acuña Mendizábal
- Director Nacional de Inteligencia: Cnl. Martín Gálvez Guzmán
- Director Nacional de Planeamiento y Operaciones: Juan Javier Salgueiro Hurtado
- Director Nacional Administrativo: Cnl. Miguel Ángel Moncada
- Director General de la FELCN: Cnl. Marcelo Andrés Núñez Rojas
- Director General de la FELCC: Cnl. Celine Salas Medramo
- Director General de la FELCV: Cnl. Jesús Silva Villafuerte
- Director General de Investigación Policial Investigativa: Cnl. José María Veizaga
- Fiscal General Policial: Cnl. Luis Fernando Aragón Flores
- Director Nacional de Comunicación Social y RR.II.: Cnl. Gilmar Ramiro Valencia Fernández