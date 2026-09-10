Posesionan al Alto Mando Policial; estos son los nuevos comandantes y directores

Los trabajos de remoción de escombros y las labores de búsqueda en instalaciones del cuartel “Bolívar” de Viacha, fueron suspendidos temporalmente desde ayer, debido al riesgo de debilitamiento de... Ver más Suspenden búsqueda de víctimas en Viacha por seguridad; familias en espera

El presidente Rodrigo Paz pidió este miércoles a la Fiscalía investigar un posible atentado en Viacha, además de otras hipótesis sobre las explosiones registradas en instalaciones militares, que... Ver más Paz pide a la Fiscalía investigar un posible "atentado" en Viacha

El fiscal de La Paz, Luis Carlos Torrez, remarcó que las investigaciones están en curso, aunque deslizó tres hipótesis: “Una mala manipulación o en su caso sobre un mal almacenamiento o aspectos... Ver más Fiscalía revela que los peritos hallan uno de los puntos de las explosiones y detectan material bélico