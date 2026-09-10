Segip supera la emisión de 6.500 cédulas en seis países y anuncia más brigadas móviles

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Publicado el 10/09/2026 a las 14h52
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El Servicio General de Identificación Personal (Segip) reportó la emisión de 6.585 cédulas de identidad para ciudadanos residentes en el exterior desde agosto hasta el 6 de septiembre de 2026.

Los trámites se realizaron a través de las oficinas consulares y brigadas móviles en seis países: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos.

Del total de documentos gestionados, la gran mayoría corresponde a reposiciones de con 6.000 trámites, seguidas por 322 renovaciones y 263 registros de cédulas de identidad nuevas, de acuerdo a datos de la entidad.

Chile registró la mayor concentración de trámites con 681 cédulas de identidad emitidas, de las que 503 fueron generadas por la Briga Móvil Exterior y 106 por el Consulado de Iquique y 72 por el de Santiago.

En Argentina se tramitaron 333 documentos, destacando el punto de mayor demanda en Buenos Aires con 115, seguido de La Plata con 115, Lomas de Zamora con 43, La Matanza con 41 y Mendoza con 19.

España alcanzó 290 cédulas de identidad distribuidas entre Santa Cruz de Tenerife en un total de 116, Murcia con 66, Madrid con 77 y Barcelona con 31.

Brasil sumó 190 documentos de identidad de los que 129 se emitieron en la oficina de São Paulo y 61 en la Brigada Móvil Exterior.

En el caso de Estados Unidos fueron 146 trámites: 106 en Houston y 40 en Washington D.C.; por último, en Ecuador se contabilizó 97 cédulas emitidas: 65 en Quito y 32 Guayaquil.

Con estas acciones, el Segip enfatizó que busca atender a los connacionales bolivianos en el exterior, para otorgar el derecho a la identidad. Agregó que en este mes de septiembre continuará con más brigadas móviles.

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